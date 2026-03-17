النائب إيهاب وهبة : تحركات الرئيس الإقليمية تؤكد أن أمن الخليج خط أحمر

أكد النائب إيهاب وهبة، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري بمجلس الشيوخ، على الأهمية البالغة للتحركات والاتصالات المكثفة التي يجريها الرئيس عبد الفتاح السيسي مع قادة الدول العربية والخليجية، في ظل التطورات الإقليمية المتسارعة، مشددًا على أن هذه الجهود تعكس دور مصر المحوري والتاريخي في دعم الأمن والاستقرار بالمنطقة.

وأوضح وهبة، في بيان له اليوم ، أن هذه الاتصالات تأتي في إطار التنسيق والتشاور المستمر مع الأشقاء العرب، والتأكيد على موقف مصر الثابت الداعم لدول الخليج، إلى جانب إدانة كافة الاعتداءات التي تهدد أمن واستقرار المنطقة، بما يسهم في تعزيز وحدة الصف العربي في مواجهة التحديات الراهنة.

وأشار وهبة، إلى أن تحركات القيادة السياسية لم تقتصر على الإطار العربي فقط، بل امتدت لتشمل اتصالات مع مختلف الأطراف الدولية والإقليمية، بهدف تهدئة التصعيد ووقف الحرب الدائرة، والدفع نحو حلول سياسية تضمن حقن دماء الشعوب والحفاظ على استقرار المنطقة.

وشدد رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري بمجلس الشيوخ، على أن مصر تقف بثبات إلى جانب أشقائها في دول الخليج، انطلاقاً من روابط الأخوة والمصير المشترك، مؤكدًا أن أمن الخليج واستقراره يمثلان جزءًا لا يتجزأ من الأمن القومي العربي، ولا يمكن فصله عن أمن واستقرار الدولة المصرية.

واختتم النائب إيهاب وهبة بيانه بالتأكيد على أن الدولة المصرية، بقيادة الرئيس السيسي، ستظل داعمة لكل ما من شأنه تحقيق الأمن والسلام في المنطقة، والحفاظ على مقدرات الشعوب العربية، في مواجهة التحديات والأزمات الراهنة.