نصائح للحماية من المضاعفات الصحية الناتجة عن التقلبات الجوية

نشرت وزارة الصحة والسكان ، مجموعة من النصائح للحماية من المضاعفات الصحية الناتجة عن التقلبات الجوية .

ونصحت وزارة الصحة والسكان مرضى حساسية الصدر والذين يعانون من ضيق تنفس أو مشكلات في الشعب الهوائية عليهم باتباع عدد من النصائح

تجنب الخروج من المنزل إلا في حالات الضرورة

ضرورة ارتداء الكمامة أثناء الخروج من المنازل في وجود العاصفة الترابية تجنبا لدخول الأتربة إلى الشعب الهوائية.

الجلوس في الأماكن جيدة التهوية والابتعاد عن الأماكن المزدحمة

شرب كميات من المياه لا تقل عن 2 لتر في اليوم لتحسين تدفق الدم إلى الرئتين

الاهتمام بنظافة أرضيات المنزل وجميع الأسطح ومسحها بالمنظفات والمطهرات

تناول مرضى الحساسية للأدوية في مواعيدها وفقا لإرشادات الطبيب

وشددت وزارة الصحة والسكان أنه في حالة الشعور بأي أعراض مرضية أو تنفسية توجه إلى أقرب مستشفى سريعًا أو استشر الطبيب المختص