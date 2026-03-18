قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
قنصوة ومجدي يعقوب يناقشان تعزيز التعاون المشترك لدعم الرعاية الصحية في مصر وإفريقيا
البيت الأبيض: ضرب 7800 هدف إيراني وتدمير 100 سفينة
قطر: استهداف البنية التحتية للطاقة تهديد للأمن العالمي ولشعوب المنطقة والبيئة
الحكومة توافق على تخصيص عدة أراض بالمحافظات لإقامة مشروعات
مع وداع رمضان.. علي جمعة يوضح كل ما تريد معرفته عن زكاة الفطر وقيمتها هذا العام
إعادة فتح جزئي لطريق سفاجا قنا وتحويلات بديلة بسبب سوء الأحوال الجوية
قبل طرحه بالأسواق.. الأمن بداهم مصنع لإنتاج كحك العيد مجهول المصدر بالقاهرة
إعلام إيراني: 4 مواقع في منشأة بوشهر للغاز تعرضت لهجوم إسرائيلي
عسكري إيراني: استهداف حقل عسلوية للغاز جريمة حرب لن تمر دون رد
ألمانيا تطالب بوضع خطة واضحة لضمان إنهاء الحرب على إيران في أقرب وقت
البورصة تختتم رمضان بصعود جماعي وربح 50 مليار جنيه
تصعيد سياسي عاجل من الحكومة السنغالية بعد سحب لقب أمم أفريقيا
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أخبار العالم

رئيسة الوزراء اليابانية تدرس التعاون في منظومة "القبة الذهبية" الدفاعية الأمريكية
أ ش أ

أفادت مصادر حكومية يابانية بأن رئيسة الوزراء ساناي تاكايتشي تدرس إمكانية إبداء رغبة اليابان في التعاون مع الولايات المتحدة في مجال منظومة الدفاع الصاروخي "القبة الذهبية" الأمريكية من الجيل التالي، وذلك خلال اجتماعها المرتقب مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وقالت المصادر إن التعاون المرتقب في مجال الدفاع الصاروخي يُعد من بين الاتفاقيات المتوقع إبرامها خلال زيارة تاكايتشي لواشنطن، والتي تشمل مجالات متنوعة بدءا من التحالف الياباني الأمريكي وصولا إلى مجالات الأمن الاقتصادي والتكنولوجيا المتطورة، وذلك خلال القمة المقرر عقدها غدا الخميس مع ترامب.

وأشارت المصادر إلى أن وزارة الدفاع اليابانية، التي تُجري أيضا أبحاثا حول التقنيات اللازمة لرصد المقذوفات القادمة من الفضاء الخارجي، تتطلع إلى تبادل المعلومات مع الولايات المتحدة، بحسب وكالة الأنباء اليابانية /كيودو/.

وخلال محادثات القمة، التي ستُعقد في خضم الصراع في الشرق الأوسط عقب الهجمات الأمريكية والإسرائيلية على إيران، تعتزم تاكايتشي أيضا سؤال ترامب عن إمكانية شراء النفط الخام المُستخرج من ألاسكا، وفقا للمصادر.

ومن المتوقع أن يتفق تاكايتشي وترامب على مشروع مشترك بقيمة 100 مليون دولار في مجال بناء السفن، وهو قطاع يحرص البلدان على تعزيزه في ظل هيمنة الشركات الصينية.

ويهدف مشروع "القبة الذهبية"، الذي كشف عنه ترامب في مايو الماضي، إلى رصد وتدمير الصواريخ التي يمكنها الطيران بسرعة تزيد عن خمسة أضعاف سرعة الصوت، في الفضاء الخارجي أثناء تحليقها. وتُقدر التكلفة الإجمالية للمشروع بـ 175 مليار دولار.

مصادر حكومية يابانية رئيسة الوزراء ساناي تاكايتشي إمكانية إبداء رغبة اليابان في التعاون مع الولايات المتحدة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ترشيحاتنا

لقاء وزير الدفاع مع مقاتلي الجيش الثالث الميداني وقوات شرق القناة لمكافحة الارهاب
احرص على تناول البروكلي في رمضان لضبط السكر وحماية جسمك
اورمان الشرقية
محافظ الشرقية
