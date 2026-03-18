رئيسة الوزراء اليابانية تدرس التعاون في منظومة "القبة الذهبية" الدفاعية الأمريكية

أفادت مصادر حكومية يابانية بأن رئيسة الوزراء ساناي تاكايتشي تدرس إمكانية إبداء رغبة اليابان في التعاون مع الولايات المتحدة في مجال منظومة الدفاع الصاروخي "القبة الذهبية" الأمريكية من الجيل التالي، وذلك خلال اجتماعها المرتقب مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وقالت المصادر إن التعاون المرتقب في مجال الدفاع الصاروخي يُعد من بين الاتفاقيات المتوقع إبرامها خلال زيارة تاكايتشي لواشنطن، والتي تشمل مجالات متنوعة بدءا من التحالف الياباني الأمريكي وصولا إلى مجالات الأمن الاقتصادي والتكنولوجيا المتطورة، وذلك خلال القمة المقرر عقدها غدا الخميس مع ترامب.

وأشارت المصادر إلى أن وزارة الدفاع اليابانية، التي تُجري أيضا أبحاثا حول التقنيات اللازمة لرصد المقذوفات القادمة من الفضاء الخارجي، تتطلع إلى تبادل المعلومات مع الولايات المتحدة، بحسب وكالة الأنباء اليابانية /كيودو/.

وخلال محادثات القمة، التي ستُعقد في خضم الصراع في الشرق الأوسط عقب الهجمات الأمريكية والإسرائيلية على إيران، تعتزم تاكايتشي أيضا سؤال ترامب عن إمكانية شراء النفط الخام المُستخرج من ألاسكا، وفقا للمصادر.

ومن المتوقع أن يتفق تاكايتشي وترامب على مشروع مشترك بقيمة 100 مليون دولار في مجال بناء السفن، وهو قطاع يحرص البلدان على تعزيزه في ظل هيمنة الشركات الصينية.

ويهدف مشروع "القبة الذهبية"، الذي كشف عنه ترامب في مايو الماضي، إلى رصد وتدمير الصواريخ التي يمكنها الطيران بسرعة تزيد عن خمسة أضعاف سرعة الصوت، في الفضاء الخارجي أثناء تحليقها. وتُقدر التكلفة الإجمالية للمشروع بـ 175 مليار دولار.