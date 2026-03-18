رئيس جامعة المنصورة الأهلية لأوائل الهندسة: دعم مستمر لتأهيل قادة المستقبل

حرص الدكتور محمد عبد العظيم، رئيس جامعة المنصورة الأهلية، عقب توليه مسئولية ادارة الجامعة على عقد لقاء مع أوائل البرامج بكلية الهندسة، في إطار حرص إدارة الجامعة على التواصل المباشر مع الطلاب والاستماع إلى آرائهم ومقترحاتهم.

بحضور الدكتور ايهاب هانى عبد الحى القائم بعمل عميد كلية الهندسة.



وأكد رئيس الجامعة خلال اللقاء حرصه الدائم على لقاء أبنائه الطلاب بمختلف الكليات، بهدف التعرف على أبرز التحديات التي تواجههم والعمل على إيجاد حلول فعالة لها، بما يسهم في تحسين جودة العملية التعليمية وتوفير بيئة جامعية متميزة.

واستهل الدكتور محمد عبد العظيم اللقاء بتقديم التهنئة للطلاب بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك، متمنيًا لهم دوام التفوق والنجاح، مشيرًا إلى أن الجامعة تمتلك بنية تعليمية وتكنولوجية قوية، إلى جانب خطة طموحة للنهوض بالعملية التعليمية من خلال تطوير المعامل وتوفير أحدث وسائل التدريب.



وأكد رئيس الجامعة أن الاستثمار في الطالب يأتي على رأس أولويات الجامعة، من خلال العمل على صقل شخصيته وتنمية مهاراته العلمية والبحثية، وتشجيعه على المشاركة الفعالة في المسابقات الدولية والإقليمية والمحلية، بما يعزز من قدراته التنافسية ويؤهله لسوق العمل.



وأوضح أن هناك خطة عمل واضحة مرتبطة بإطار زمني محدد لاستكمال مختلف الخدمات الطلابية داخل الجامعة، بما يضمن تقديم تجربة تعليمية متكاملة للطلاب.

كما أشار إلى وجود خطة متكاملة للمنح الدراسية موجهة للمتفوقين والأوائل، بهدف تحفيز الطلاب على الاستمرار في التميز الأكاديمي وتحقيق أفضل النتائج.

وأضاف أن الجامعة تعمل على تنفيذ خطة للاستعانة بكبار المتخصصين في مجالات التدريب من كبرى الهيئات العالمية، بما يتيح للطلاب فرصًا متميزة لاكتساب الخبرات العملية والمهارات الحديثة.