ضياء رشوان: مصر تتضامن مع الدول العربية وترفض الاعتداءات الإيرانية

أكد ضياء رشوان وزير الدولة للإعلام، أن ما يحدث في منطقة الخليج والأردن والعراق من هجمات إيرانية واعتداءات امر مرفوض بالنسبة لمصر .

وقال ضياء رشوان في كلمته في مؤتمر صحفي عقب اجتماع الحكومة الأسبوعي، :" مصر تتضامن مع الدول العربية الشقيقة وهناك مصريين بالملايين في الدول العربية خاصة في دول الخليج وهناك تضامن مصري كبير مع الأشقاء ".

وأضاف ضياء رشوان :" وزير الخارجية يتواصل بشكل يومي مع الأشقاء العرب لتقديم الدعم والمساندة".

وتابع ضياء رشوان :" على المستوى الإعلامي.. الإعلام المصري بكل مكوناته لم يتجاوز في تغطية ملف الاعتداءات الإيرانية على دول الخليج".

وأكمل ضياء رشوان :" على المستوى الشعبي هناك تداخل إنساني غير مسبوق بين الشعب المصري وشعوب دول الخليج والشعوب العربية".

ولفت ضياء رشوان :" ربما بعض أطراف الازمة من مصلحتها الا يكون هناك أي نوع من أنواع النهضة العربية في مصر او الخليج".

وأكمل ضياء رشوان :" القيادة المصرية منتبهة لهذا الامر وكل الفتنة ليست في مصلحتنا وكل من يريد ان يعبر عن رايه من حقه لكن في إطار القانون ومن يتجاوز يحاسب بالقانون ".

