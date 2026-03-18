الاستخبارات الأمريكية : النظام الإيراني مازال متماسكا لكنه منهك

أكدت مديرة الاستخبارات الوطنية الأمريكية تولسي جابارد أن النظام الإيراني مازال متماسكا لكنه منهك إلى حد بعيد بفعل عملياتنا العسكرية.

وقالت مديرة الاستخبارات الوطنية الأمريكية: إيران ووكلاؤها ما زالوا قادرين على مهاجمة مصالحنا وحلفائنا في المنطقة .وإذا نجا نظام إيران فسيبدأ جهودا تمتد سنوات لإعادة بناء صواريخه ومسيراته.

وأضافت مديرة الاستخبارات الوطنية الأمريكية: دمرنا في ضربات يونيو برنامج إيران لتخصيب اليورانيوم .ولم نلحظ منذ تدمير برنامج إيران النووي أي جهد لإعادة بناء قدرات التخصيب.

وكان أعلن البيت الأبيض توجيه ضربات لأكثر من 7800 هدف في إيران حيث تم تدمير أكثر من 100 سفينة.

وأشار البيت الأبيض إلى ان أهداف العملية في إيران واضحة ، مضيفا " وسنواصل تحقيقها وتدمير النظام الإيراني".