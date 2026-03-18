"بحوث الصحراء" ينفذ قافلة بيطرية بشمال سيناء ضمن برنامج تحسين الحالة الصحية للثروة الحيوانية

نفذ مركز بحوث الصحراء بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، قافلة بيطرية بمحافظة شمال سيناء، شملت قريتي الخروبة والسكاسكة، ضمن البرنامج البحثي «تحسين الحالة الصحية للثروة الحيوانية والداجنة من خلال رصد ومكافحة الأمراض في الصحاري المصرية»، في إطار دور مركز بحوث الصحراء في دعم وتنمية الثروة الحيوانية بالمناطق الصحراوية، لتحقيق التنمية المستدامة ودعم صغار المربين.

وشملت أعمال القافلة فحص 448 رأسًا من الحيوانات المزرعية، بواقع 200 رأس في قرية الخروبة و248 رأسًا في قرية السكاسكة، كما تم علاج 62 حالة بالخروبة و130 حالة بالسكاسكة. وبلغ عدد الدواجن التي تمت متابعتها 250 طائرًا في الخروبة و150 في السكاسكة، بالإضافة الى سحب 60 عينة متنوعة بين عينات دم ومسحات أنفية لإجراء الفحوصات المعملية وتحديد المسببات المرضية.

تنفيذ أنشطة توعوية وإرشادية للمربين

وقدمت القافلة، كافة الخدمات العلاجية، لأية حالات مرضية مجانًا، بما في ذلك مكافحة الطفيليات الخارجية، وذلك بدعم من مركز بحوث الصحراء، إلى جانب تنفيذ أنشطة توعوية وإرشادية للمربين حول سبل الوقاية من الأمراض وتحسين الرعاية الصحية للحيوانات.

ويُعد هذا البرنامج من البرامج الأساسية التي ينفذها مركز بحوث الصحراء لدعم الثروة الحيوانية، حيث استمرت المأموريات البيطرية خلال السنوات الماضية في الوصول إلى المناطق الصحراوية الأكثر احتياجًا، وذلك في إطار توجهات الدولة وتحقيق رؤية مصر 2030.

يأتي ذلك في إطار تعليمات علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، وتحت اشراف الدكتور حسام شوقي رئيس مركز بحوث الصحراء، وبالتعاون مع الدكتورة عبير حجاب مدير مديرية الطب البيطري بشمال سيناء.