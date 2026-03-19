بهدف حمدي.. الزمالك يفوز على جينيس استعدادا لأوتوهو بالكونفدرالية

فاز فريق الزمالك على فريق جينيس بهدف دون رد وديا استعدادا لإياب أوتوهو الكونغولي.



المباراة جاءت ضمن استعدادات الزمالك لمواجهة أوتوهو الكونغولي يوم الأحد المقبل في إياب ربع نهائي كأس الكونفدرالية الأفريقية

- بدأ الزمالك بتشكيل ضم: محمود الشناوي، عمر جابر، محمود حمدي "الونش"، السيد أسامة، سيف محمد، محمود جهاد، سيف جعفر، آدم كايد، أحمد شريف، عمرو ناصر، وأيمن أمير عبد العزيز

- سيطر الزمالك على أحداث الشوط الأول وخلق أكثر من فرصة، لكن فشل في تسجيل أهداف لينتهي الشوط بالتعادل السلبي.

- في الشوط الثاني أجرى الجهاز الفني عدة تغييرات بمشاركة: بارون اوشينج، خالد السيد، يوسف وائل "فرنسي"، أحمد حمدي، محمد حمد، وسيف الجزيري.

- سجل أحمد حمدي هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 52 من ركلة جزاء حصل عليها سيف الجزيري

- تم إشراك محمد عبد الفتاح كحارس مرمى بدلًا من محمود الشناوي خلال الشوط الثاني

- استمر ضغط الزمالك في الدقائق المتبقية لمحاولة تعزيز التقدم، لكن غياب التوفيق حال دون تسجيل أهداف أخرى

- انتهت المباراة بفوز الزمالك بهدف دون رد قبل مواجهة أوتوهو الحاسمة في الكونفدرالية