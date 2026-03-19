رحيل كارلوس كيروش عن منتخب عمان بسبب أوضاع المنطقة

كشفت قناة بين سبورتس عن قرار الاتحاد العماني لكرة القدم بشأن رحيل البرتغالي كارلوس كيروش عن تدريب الفريق بسبب الأوضاع التي تمر بها المنطقة.

وحسب beIN SPORTS فإن الاتحاد العماني لكرة القدم كلف المدرب الوطني حمد العزاني بقيادة المنتخب الأول بعد اعتذار البرتغالي كارلوس كيروش عن المهمة.

ويُذكر أن المدرب البرتغالي الشهير تولى تدريب المنتخب العُماني منذ يوليو 2025، في خطوة تهدف إلى تعزيز فرص الفريق في المنافسات الإقليمية والقارية

وقاد كيروش منتخب مصر إلى نهائي أمم أفريقيا 2022 ولكن خسر اللقب ضد السنغال بركلات الترجيح.

ولعبت مصر تحت قيادة كيروش 20 مباراة، فازت في 13 منها، وتعادلت مرتين وخسرت 5.

كما قاد كيروش منتخبات البرتغال وإيران وكولومبيا وإيران، بالإضافة إلى ناديي ريال مدريد الإسباني ومانشستر يونايتد الإنجليزي.