بحبك من قبل ما تنوري دنيتي .. عمرو السوليه يحتفل بعيد ميلاد نجلته

احتفل عمرو السولية، لاعب نادي سيراميكا كليوباترا، بعيد ميلاد ابنته عبر حسابه الشخصي على انستجرام.

وكتب السولية: “كل سنة وانتي أحلى حاجة في حياتي بحبك من قبل ما تنوري عليا الدنيا كل يوم بشوفك فيه بتكبري بحبك أكتر”.

وشاركت هدير مندور زوجة عمرو السوليةصورًا لها رفقة زوجها اثناء أدائهما مناسك العمرة، وذلك عبر حسابها على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وعلقت مندور على الصور: "الحمد لله الذي بلّغنا هواء مكة وسكينتها، الحمد لله على الصلاة فيها، اللهّم لا تجعل هذا آخر عهدنا ببيتك الحرام".

يذكر ان عمرو السولية انتقل من النادي الأهلي إلى سيراميكا كليوباترا، وشارك حتى الآن في 15 مباراة بالدوري المصري، أحرز خلالهم 3 أهداف.