عمرو السولية يؤدي مناسك العمرة رفقة زوجته

شاركت هدير مندور زوجة عمرو السولية صورًا لها رفقة زوجها اثناء أدائهما مناسك العمرة، وذلك عبر حسابها على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وعلقت مندور على الصور: "الحمد لله الذي بلّغنا هواء مكة وسكينتها، الحمد لله على الصلاة فيها، اللهّم لا تجعل هذا آخر عهدنا ببيتك الحرام".

وتابعت: "ممتنة لك إلى الأبد، ربنا يخليك ليا"، ورد السولية بتعبير رمزي "إيموجي"، قلب أحمر.

يذكر ان عمرو السولية انتقل من النادي الأهلي إلى سيراميكا كليوباترا، وشارك حتى الآن في 15 مباراة بالدوري المصري، أحرز خلالهم 3 أهداف.