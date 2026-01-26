السولية يهنئ محمد هاني بعيد ميلاده

هنأ عمرو السورية لاعب سيراميكا، اللاعب محمد هاني لاعب الأهلي بمناسبة عيد ميلاده.

عمرو السورية ومحمد هاني

وشارك عمرو السولية صورة تجمعهما عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي"إنستجرام" ، معلقاً “كل سنة وانت طيب يا اخويا”.

وكان قد احتفل محمد هاني، لاعب النادي الأهلي، بعيد ميلاده اليوم، موجّهًا رسالة مؤثرة تعكس مسيرته الطويلة داخل النادي.

وكتب هاني، عبر حسابه الشخصي على منصة إكس: “معارك لا تُعد، الشغف لم يتغير.. العيون ما زالت للأمام.”

ويوافق عيد ميلاد محمد هاني 25 يناير، حيث وُلد عام 1996، ليُكمل اليوم عامه الجديد، مستكملًا رحلة مليئة بالاجتهاد والالتزام داخل صفوف القلعة الحمراء.

مسيرة أهلاوية خالصة

نشأ محمد هاني داخل قطاع الناشئين بالنادي الأهلي، قبل أن يتم تصعيده للفريق الأول، ويثبت نفسه كأحد العناصر الأساسية في مركز الظهير الأيمن، بفضل أدائه المنضبط وروحه القتالية داخل الملعب.

أرقام وبطولات

خاض هاني مئات المباريات بقميص الأهلي، وكان جزءًا من جيل حصد العديد من البطولات المحلية والقارية، من بينها الدوري الممتاز، دوري أبطال إفريقيا، كأس مصر، والسوبر، ليصبح من اللاعبين الذين ارتبط اسمهم بالإنجاز والاستمرارية.

ثبات في المستوى ودور مؤثر

وعلى مدار المواسم الماضية، حافظ محمد هاني على مستواه، مقدمًا أداءً متوازنًا دفاعيًا وهجوميًا، إلى جانب مشاركاته مع منتخب مصر، ليؤكد مكانته كأحد أبرز لاعبي مركزه في الكرة المصرية.