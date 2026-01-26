قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
التقديم حتى 5 فبراير| وظائف خالية بمدارس التكنولوجيا التطبيقية عبر هذا الرابط
80 % من الشعب يستخدم موبايلات رخيصة الثمن.. اتصالات النواب تعلن مفاجأة
حاكم مينيسوتا يهاجم ترامب بعد مقتل أليكس بريتي
الذهب يتجاوز حاجز 5100 دولار للأونصة للمرة الأولى في تاريخه
خفض الأسعار أو إنترنت بلا حدود.. اتصالات النواب ترد على مشكلات الباقات
أسعار البنزين والسولار اليوم الإثنين 26 يناير 2026
الخدمات البيطرية تكشف لـ"صدى البلد" أسرار تصدير دماء الكلاب للخارج
مواقيت الصلاة اليوم في القاهرة و المحافظات
بعد دعوات لإقالتها.. جامعة أمريكية تفصل ابنة مسئول إيراني من كلية الطب
أسعار الدولار والعملات الأجنبية والعربية مقابل الجنيه اليوم
تراجع أم ارتفع؟.. أسعار الذهب اليوم الاثنين
الحوثيون يهددون باستئناف الهجمات على السفن في البحر الأحمر| فيديو
رياضة

السولية يهنئ محمد هاني بعيد ميلاده

عمرو السولية ومحمد هاني
عمرو السولية ومحمد هاني
باسنتي ناجي

هنأ عمرو السورية لاعب سيراميكا، اللاعب محمد هاني لاعب الأهلي بمناسبة عيد ميلاده.

عمرو السورية ومحمد هاني 

وشارك عمرو السولية صورة تجمعهما عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي"إنستجرام" ، معلقاً “كل سنة وانت طيب يا اخويا”.

وكان قد احتفل محمد هاني، لاعب النادي الأهلي، بعيد ميلاده اليوم، موجّهًا رسالة مؤثرة تعكس مسيرته الطويلة داخل النادي.

وكتب هاني، عبر حسابه الشخصي على منصة إكس: “معارك لا تُعد، الشغف لم يتغير.. العيون ما زالت للأمام.”

ويوافق عيد ميلاد محمد هاني 25 يناير، حيث وُلد عام 1996، ليُكمل اليوم عامه الجديد، مستكملًا رحلة مليئة بالاجتهاد والالتزام داخل صفوف القلعة الحمراء.

مسيرة أهلاوية خالصة

 

نشأ محمد هاني داخل قطاع الناشئين بالنادي الأهلي، قبل أن يتم تصعيده للفريق الأول، ويثبت نفسه كأحد العناصر الأساسية في مركز الظهير الأيمن، بفضل أدائه المنضبط وروحه القتالية داخل الملعب.

أرقام وبطولات

 

خاض هاني مئات المباريات بقميص الأهلي، وكان جزءًا من جيل حصد العديد من البطولات المحلية والقارية، من بينها الدوري الممتاز، دوري أبطال إفريقيا، كأس مصر، والسوبر، ليصبح من اللاعبين الذين ارتبط اسمهم بالإنجاز والاستمرارية.

ثبات في المستوى ودور مؤثر

 

وعلى مدار المواسم الماضية، حافظ محمد هاني على مستواه، مقدمًا أداءً متوازنًا دفاعيًا وهجوميًا، إلى جانب مشاركاته مع منتخب مصر، ليؤكد مكانته كأحد أبرز لاعبي مركزه في الكرة المصرية.

عمرو السولية محمد هاني

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: عيد الشرطة.. حين يصبح الأمن حكاية وطن

منى أحمد

منى أحمد تكتب: الشرطة المصرية.. عيون لا تنام

عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: عيوننا الساهرة.. كل عام وأنتم بخير

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: نقوش على الجسد القديم

سيد الضبع

سـيد الضـبـع يكـتب: جيل Z بين الوعي الزائف ومحاولات الاستقطاب المنظّم

