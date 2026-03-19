الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رسالة تحذير قبل العيد: لا تهدموا طاعة رمضان في ليلة واحدة

الاحتفال بعيد الفطر
الاحتفال بعيد الفطر
محمد البدوي

مع اقتراب عيد الفطر المبارك، تتجدد الدعوات الدينية التي تحث المسلمين على الحفاظ على ما اكتسبوه من روحانيات خلال شهر رمضان، وعدم الانسياق وراء السلوكيات التي قد تفسد ثمار العبادة. 

فرحة مستحقة

ويأتي العيد كفرحة مستحقة بعد شهر كامل من الصيام والقيام، لكنه في الوقت ذاته يمثل اختبارًا حقيقيًا لصدق الإيمان واستمرارية الطاعة. 

وفي هذا السياق، يوجه علماء الأزهر رسائل توعوية مهمة تؤكد أن العيد ليس نهاية للطاعة، بل بداية لمرحلة جديدة من الالتزام، ومن بين هذه الرسائل، تبرز تصريحات الدكتور أسامة قابيل التي تحمل تحذيرات واضحة من تحويل فرحة العيد إلى باب للمعاصي.

عيد الفطر الجائزة الكبرى 

وأكد الدكتور أسامة قابيل، أحد علماء الأزهر الشريف، أن عيد الفطر ليس مجرد مناسبة للاحتفال، بل هو بمثابة "الجائزة الكبرى" التي يمنحها الله لعباده بعد اجتهادهم في شهر رمضان، مشددًا على ضرورة الحفاظ على روح الطاعة وعدم التفريط فيها مع حلول العيد.

وأوضح أن الفرح الحقيقي في هذه المناسبة لا يكون بالمظاهر أو السلوكيات الخاطئة، وإنما بالقبول والمغفرة، مستشهدًا بقول الله تعالى: "قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون"، في إشارة إلى أن فرحة العيد يجب أن تنبع من رضا الله.

عظمة الصيام وأثره في مغفرة الذنوب

وأشار إلى أن تعاليم الإسلام تؤكد على عظمة الصيام وأثره في مغفرة الذنوب، مستندًا إلى الحديث النبوي الشريف: "من صام رمضان إيمانًا واحتسابًا غفر له ما تقدم من ذنبه"، محذرًا من أن يهدم الإنسان هذا الأجر الكبير بالعودة إلى الذنوب فور انتهاء الشهر الكريم.

وانتقد قابيل بعض الممارسات السلبية التي تنتشر في ليلة العيد، مثل الإقبال على المحرمات أو السلوكيات غير المنضبطة، معتبرًا أن هذه التصرفات تتناقض مع مقاصد رمضان، وتعكس خللًا في فهم معنى العبادة والاستمرارية فيها.

كما شدد على أن الاستقامة بعد رمضان تعد من أبرز علامات قبول العمل، مستشهدًا بقول الله تعالى: "ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثًا"، موضحًا أن العودة للذنوب قد تشير إلى ضياع ثمار الطاعة.

وأكد أن عيد الفطر فرصة حقيقية لشكر الله، من خلال صلة الأرحام، ومساعدة المحتاجين، وإدخال البهجة على قلوب الآخرين، وليس مناسبة للغفلة أو التهاون.

واختتم تصريحاته بالدعوة إلى ضرورة الاستمرار في الطاعة بعد رمضان، مؤكدًا أن المؤمن الصادق لا يعبد الله في موسم معين، بل يجعل العبادة أسلوب حياة دائم، سائلًا الله أن يتقبل من الجميع صالح الأعمال، وأن يكون العيد بداية خير لا نهاية لطاعة.

عيد الفطر الاحتفال بعيد الفطر صلاة عيد الفطر

صدى البلد يُكرم نضال الشافعي
صدى البلد يُكرم نضال الشافعي
صدى البلد يُكرم نضال الشافعي

