أخبار التوك شو| الرئيس السيسي: اتصالات مصرية لحث الأطراف على خفض التصعيد وتغليب الحلول السياسية.. بكري: الرئيس السيسي أدرك مبكرا مخططات المنطقة.. وتحذير من تحديات تهدد الأمن القومي

الرئيس السيسي: اتصالات مصرية لحث الأطراف على خفض التصعيد وتغليب الحلول السياسية

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، وجود اتصالات مصرية لحث الأطراف على خفض التصعيد وتغليب الحلول السياسية.

مصطفى بكري : الرئيس السيسي أدرك مبكرًا مخططات المنطقة.. وتحذير من تحديات أخطر تهدد الأمن العربي

أكد الإعلامي مصطفى بكري أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، منذ توليه المسؤولية، كان مدركًا لطبيعة التحديات والمخططات التي تستهدف المنطقة، مشددًا على أن أي مساس بأمن الخليج ينعكس بشكل مباشر على مصر.

رجل لا يتكرر.. رسالة شكر مؤثرة من حسام موافي للنائب محمد أبو العينين

أشاد الدكتور حسام موافي، أستاذ طب الحالات الحرجة بالقصر العيني، بالجهود الكبيرة لفريق عمل برنامج رب زدني علما، الذي يُذاع عبر قناة صدى البلد، مؤكدًا أن نجاح الحلقات يأتي نتيجة تفاني كل فرد في الفريق، سواء في الإعداد أو الإخراج أو الإنتاج والمونتاج.

رامز ليفل الوحش | جمال عبد الحميد: لا أعلم قيمة صفقة زيزو للأهلي سوى ما تم إعلانه

وجه الفنان رامز جلال مقدم برنامج “رامز ليفل الوحش”، سؤالا لنجم منتخب مصر السابق ونادي الزمالك جمال عبد الحميد قائلا “إيه رأيك في المبلغ اللي خدو زيزو من النادي الأهلي.. عندك معلومات المبلغ ده كام؟

المفتي: أخر زكاة الفطر قبل صلاة العيد، ولكن لو تمت بعد صلاة العيد تعتبر صدقة

أكد الدكتور نظير عياد، مفتي الديار المصرية، أن الأعياد في الإسلام تمثل لونا من السعادة المنضبطة، مشيرا إلى أنه لا تعارض بين العلم والدين.

رئيس وزراء قطر: نطالب بوقف الاعتداءات الإيرانية على دول المنطقة

طالب رئيس وزراء قطر، بوقف الاعتداءات الإيرانية على دول المنطقة، قائلا:" استهداف إيران لمنشآت الطاقة يعكس سياستها العدوانية".

رسالة تحذير قبل العيد: لا تهدموا طاعة رمضان في ليلة واحدة

مع اقتراب عيد الفطر المبارك، تتجدد الدعوات الدينية التي تحث المسلمين على الحفاظ على ما اكتسبوه من روحانيات خلال شهر رمضان، وعدم الانسياق وراء السلوكيات التي قد تفسد ثمار العبادة.



ترامب: طلبت من نتنياهو عدم استهداف حقول النفط بعد الآن

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أنه طلب من نتنياهو عدم استهداف حقول النفط بعد الآن.

أنت قليل الأدب ومش هكمل تصوير.. مي كساب تقع في فخ فيفي عبده

وقعت الفنانة مي كساب ، ضحية مقلب الفنانة فيفي عبده في برنامج "ألف ليلة وليلة" المذاع على قناة " إم بي سي مصر".

الصحة الإسرائيلية: 3924 مصابا منذ بداية الحرب على إيران بينهم 177 في 24 ساعة

أعلنت الصحة الإسرائيلية، تسجيل 3924 مصابا منذ بداية الحرب على إيران بينهم 177 خلال 24 ساعة، حسبما افادت قناة “ القاهرة الإخبارية ” في خبر عاجل .