عصام كامل يحسم الجدل: لا نهاية للصحافة الورقية.. والمستقبل للشراكة مع المنصات الرقمية

قال الكاتب الصحفي عصام كامل إن الصحافة الورقية ستظل حاضرة رغم كل التحديات التي تواجهها في ظل التطور التكنولوجي السريع وانتشار المنصات الرقمية، مشددًا على أنها لن تموت كما يروج البعض.

مواكبة التطورات الحديثة

وأوضح خلال حواره في برنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، أن الأزمة الحقيقية لا تكمن في وجود الصحافة الورقية، بل في ضرورة تطوير محتواها وأدواتها لتواكب متغيرات العصر، لافتًا إلى أن القارئ لم يعد يبحث عن الخبر المجرد، بقدر ما يهتم بالتحليل والرؤية العميقة التي تفسر له ما يحدث حوله.

وأضاف أن الصحافة الورقية قادرة على الاستمرار إذا أعادت تعريف دورها، وركزت على تقديم محتوى نوعي يضيف قيمة حقيقية للقارئ، مؤكدًا أن التحدي الأكبر يكمن في كيفية التكيف مع المنافسة القوية من وسائل الإعلام الحديثة.

وأشار إلى أن المستقبل سيكون للتكامل بين الورقي والرقمي، وليس للصراع بينهما، حيث يمكن لكل منهما أن يكمل الآخر ويخدم الجمهور بشكل أكثر شمولًا واحترافية.

