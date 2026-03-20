قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أصل الحكاية

ابتكار يغير قواعد الراحة.. أقمشة مطلية بالألماس تحول حرارة الصيف إلى برودة منعشة

درجات الحرارة
درجات الحرارة
أمينة الدسوقي

في ظل ارتفاع درجات الحرارة، لطالما شكلت الملابس التقليدية عبئا إضافيا على الجسم بسبب احتفاظها بالحرارة لكن تطوراً علميا لافتا قد يقلب هذه المعادلة، إذ نجح باحثون في تطوير أقمشة مطلية بجزيئات الألماس النانوية قادرة على طرد الحرارة بدلاً من احتجازها، ما يفتح الباب أمام تقليل الاعتماد على أجهزة التكييف وتوفير الطاقة.

ما سر جسيمات الألماس النانوية؟

تعتمد هذه التقنية على جسيمات متناهية الصغر من الألماس، يقل حجم الواحدة منها عن جزء ضئيل من عرض شعرة الإنسان ورغم صغرها، فإنها تحتفظ بالبنية البلورية للكربون التي يتميز بها الألماس، ما يمنحها قدرة استثنائية على توصيل الحرارة ونقلها بسرعة عالية.

الأهم من ذلك أن هذه الجسيمات لا تتطلب نقاء مثاليا في تصنيعها، إذ يمكن إنتاجها من نفايات كربونية مثل البلاستيك، ما يجعلها خياراً اقتصاديا وصديقا للبيئة في الوقت نفسه.

من الإلكترونيات إلى الملابس

يوضح الباحث شادي هوشيار، من جامعة «RMIT» الأسترالية، أن استخدام الألماس في تبريد المكونات الإلكترونية، مثل رقائق الحواسيب، ألهم فريقه لنقل الفكرة إلى عالم الأزياء ويؤكد أن خصائص الكربون الحرارية تمكنه من امتصاص الحرارة بسرعة وإطلاقها بالكفاءة نفسها، وهو ما يجعل الأقمشة المعالجة بهذه التقنية أكثر قدرة على التبريد.

كيف تعمل هذه الأقمشة؟

عند ملامسة النسيج المطلي بالألماس النانوي للجلد، تبدأ الجسيمات فوراً في امتصاص حرارة الجسم، ثم تعمل على إطلاقها إلى الخارج وتظهر فاعلية هذه العملية بشكل خاص في المناطق الأكثر عرضة للحرارة، مثل الجذع.

ووفقا للتجارب، يمكن لهذه الملابس خفض درجة حرارة الجسم بنحو 2 إلى 3 درجات مئوية، وهو فارق كافي لتعزيز الشعور بالراحة وتقليل الحاجة إلى تشغيل التكييف بكامل طاقته.

تطبيقات تتجاوز الملابس

لا تقتصر فوائد هذه التقنية على الأزياء فقط، بل تمتد إلى مجالات أخرى، مثل الستائر المنزلية التي تساعد في الحفاظ على برودة الغرف و طلاءات الجدران التي تقلل من امتصاص الحرارة و معدات الحماية، مثل ملابس رجال الإطفاء
كما يتم تثبيت الجسيمات باستخدام مواد رابطة مستدامة تضمن بقاءها فعالة حتى بعد عشرات دورات الغسيل.

تصنيع مستدام وخصائص قابلة للتطوير

يتم إنتاج الألماس النانوي عبر تعريض الكربون بما في ذلك النفايات البلاستيكية لضغط وحرارة مرتفعين، ما يعيد ترتيب ذراته في بنية ماسية.

 ويمكن تعديل هذه العملية لإضافة خصائص أخرى، مثل التحكم في امتصاص الرطوبة.

بديل آمن للمواد الكيميائية

تُعد هذه الجسيمات بديلا واعدا للمواد الكيميائية التقليدية المستخدمة في بعض الأقمشة، والتي قد تكون ضارة بالبيئة وعلى عكس تلك المركبات، فإن الألماس النانوي غير سام وآمن، ما يعزز فرص اعتماده على نطاق واسع.

سباق علمي لمواجهة حرارة المستقبل

مع تزايد موجات الحر نتيجة التغير المناخي، تتسارع الأبحاث لتطوير حلول مبتكرة في مجال الأقمشة وتشمل هذه الجهود استخدام مواد أخرى مثل كربونات الكالسيوم وأسلاك الفضة النانوية وأكسيد الزنك، في محاولة لإعادة تصميم الملابس بما يتلاءم مع تحديات المناخ.

نحو صناعة أزياء ذكية

يسعى فريق البحث حاليا إلى تحويل هذا الابتكار إلى مشروع تجاري، ما قد يمهد لظهور جيل جديد من “الأزياء الذكية” التي لا تكتفي بالأناقة، بل توفر راحة حرارية وكفاءة طاقية غير مسبوقة.

لم تعد الملابس مجرد وسيلة للستر أو الأناقة، بل أصبحت ساحة للابتكار العلمي ومع دخول الألماس النانوي إلى عالم الأقمشة، قد نشهد قريبا تحولا جذريا في طريقة تعاملنا مع حرارة الصيف، حيث تصبح البرودة جزءا من نسيج ما نرتديه.

