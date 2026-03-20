المجمع الطبي بجامعة حلوان … مشروع أمل يضع صحة ملايين المصريين في مقدمة الأولويات

أكد الدكتور أشرف رضا، المدير التنفيذي لمجمع الفنون والثقافة، أن مشروع المجمع الطبي بجامعة حلوان يمثل إضافة نوعية لمنظومة الرعاية الصحية والتعليم الطبي في مصر، مشيرًا إلى أنه يجمع بين تقديم خدمات علاجية متقدمة وتأهيل كوادر طبية متميزة، بما يخفف معاناة المرضى ويوفر رعاية تليق بالمواطن المصري.

وأوضح أن المشروع يأتي في إطار تطوير القطاع الصحي، ويعد من أكبر الصروح الطبية في جنوب القاهرة بطاقة 1600 سرير، لخدمة أكثر من 8 ملايين مواطن، مع التركيز على التخصصات الدقيقة مثل الأورام والعلاج الإشعاعي.

كما دعا إلى دعم المشروع والتبرع عبر تطبيق InstaPay أو التحويل البنكي، مؤكدًا أن المساهمة فيه تمثل استثمارًا حقيقيًا في صحة الإنسان ومستقبل الأجيال القادمة.

أو التحويل البنكي على الحساب التابع للبنك المركزي رقم 9450760768

ويمكن التحويل من (بنك مصر أو البنك الأهلي المصري أو بنك القاهرة) الى الحساب.