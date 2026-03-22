من غير دايت .. 3 حيل سريعة للتخلص من الوزن الزائد

بعد تناول العديد من الأكلات في رمضان وكحك وبسكوت العيد يمكن أن يزيد وزنك بشكل كبير، ومع الخروجات المفاجئه في العيد، تحاول العديد من الفتيات أن تخفي الوزن الزائد بحيل سريعة .

حيل سريعة للتخلص من الوزن الزائد

- ارتداء الكورسيه

ارتداء الكورسيه أو مشدات البطن الكاملة عمومًا، يساعدك على ظهور بطنك شكل مسطح، وهو ما ترغبين فيه للظهور في ملابسك بشكل متناسق، والتخلص من البطن

- الفساتين

أغلب عيوب الجسم وأبرزها البطن المرتفعة، تختفي مع لبس الفستان، على عكس البنطلونات والتشيرتات التي تظهر أغلب التفاصيل بما فيها عيوب البطن، لكن المهم مع ارتداء الفستان، أن يكون موديله ومقاسه متناسق مع شكل جسمك

- الألوان الغامقة

تساعد الفساتين والبلوزات ذات الألوان الغامقة، مثل الأسود والكحلي على إخفاء عيوب الجسم بشكل كبير والظهور بشكل متألق