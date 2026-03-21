لو بتعاني منها.. وصفة طبيعية سريعة للتخلص من تشقق القدمين

تشققات القدمين من المشاكل التي تعاني منها العديد من السيدات ، ويمكن التخلص منها بطرق طبيعية وبسيطة في المنزل.

وإليكم بعض الطرق الطبيعية للتخلص من تشقق القدمين

مكونات وصفة التخلص من تشقق القدمين

مياه ساخنة

صابون

حجر للتخلص من الجلد الميت

زيت زيتون

كريم ترطيب للقدم

شرائح ليمون

شراب للقدم

طريقة استخدام وصفة التخلص من تشقق القدمين

انقعي القدمين في المياه الساخنة مع الصابون لمدة لا تقل عن ربع ساعة.

باستخدام الحجر افركي القدمين بعد دهنها بزيت الزيتون جيدًا لتقشير الجلد الزائد.

ادهني القدم وخاصة الكعب بكريم مرطب بعد التقشير بالحجر.

ضعي شرائح الليموت على كل كعب ويلبس فوقها شراب وتترك طوال الليل للنوم بهم هكذا.