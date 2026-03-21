بالأسلحة البيضاء .. إصابة اثنين في مشاجرة بالدقهلية

أصيب اثنان باصابات متفرقة اثر وقوع مشاجرة بالأسلحة

البيضاء أمام اسعاف طناح بمحافظة الدقهلية حيث تلقت مديرية امن الدقهلية إخطارا بوقوع مشاجره امام اسعاف طناح التابعة لمركز المنصورة استخدم فيها الاسلحة البيضاء.



انتقل ضباط المباحث وسيارات الاسعاف الى مكان البلاغ وتبين اصابه شخصين وهم: معاذ عصام محمد عبدالمطلب 19 عاما مقيم النسيمية وأصيب بجرح قطعي بالرأس 5 سم ومجدي محمد السيد علي 26 عاما النسيمية وأصيب جرح قطعي باليد اليسري.

تم نقل المصابين الى مستشفى المنصوره الدولي لتلقي العلاج وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وتولت النيابة العامة التحقيق بالواقعة.

تمكنت المباحث من ضبط المتهمين بالتعدي على المجني عليهم.