المصري يتعادل مع شباب بلوزداد سلبيا في الشوط الأول

أنهي فريق الكرة الأول بالنادي المصري البورسعيدي الشوط الأول أمام نظيره فريق شباب بلوزداد الجزائري بالتعادل السلبي في إياب دور الستة عشر بكأس الكونفدرالية.

كان فريق المصري البورسعيدي تعادل بهدف لكل منهما في ذهاب دور الستة عشر بكأس الكونفدرالية في القاهرة.

وشهدت مجريات الشوط الأول الذي أقيم علي ملعب نيلسون مانديلا تبادل الهجمات بين فريقا المصري البورسعيدي ونظيره شباب بلوزداد الجزائري.

ونجح فريق المصري البورسعيدي بقيادة التونسي نبيل الكوكي في إغلاق المساحات أمام شباب بلوزداد علي ملعب الأخير ووسط جماهيره واللعب علي الهجمات المرتدة.