تراجع أسعار الذهب في الإمارات اليوم

انخفض سعر الذهب في الإمارات مساء اليوم السبت الموافق 21-3-2026 والذي يتزامن مع اليوم الثاني من عيدي الفطر المبارك و الأم.

تراجع الذهب في الإمارات

وفقد سعر جرام الذهب في الإمارات ما يساوي 17.75 درهم إماراتي.

آخر تحديث لسعر الذهب في الإمارات

وسجل آخر تحديث سجله سعر الذهب في الإمارات يبلغ 480 درهم إماراتي.

سعر عيار 24

وبلغ سعر عيار 24 الأكبر قيمة 541.5 درهم إماراتي.

سعر عيار 22

وصل سعر عيار 22 نحو 501.5 درهم إماراتي.

سعر عيار 21

وبلغ سعر عيار 21 الأكثر انتشاراً 480.75 درهم إماراتي.

سعر عيار 18

بلغ عيار 18 الأوسط انتشارًا 412.25 درهم إماراتي.

سعر الجنيه الذهب

ووصل سعر الجنيه الذهب 3846 درهم إماراتي.

سعر أونصة الذهب

وبلغ سعر أونصة الذهب 16.842 ألف درهم إماراتي.

سعر أونصة الذهب بالدولار

وسجل سعر أونصة الذهب بالدولار نحو 4497 دولار.