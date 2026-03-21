إصابة صغير بطلق نارى خاطيء فى حفل زفاف بقنا

أصيب صغير بطلق نارى خاطيء، خلال تواجده فى حفل زفاف بنجع عبدالقادر التابع لمركز دشنا شمال قنا.

تلقت أجهزة الأمن بقنا، إخطارًا من غرفة العمليات، يفيد إصابة طفل بطلق نارى خلال تواجده فى حفل زفاف بنجع عبدالقادر بدشنا.



ودفع مرفق إسعاف قنا، بسيارة إلى موقع البلاغ وجرى نقل الطفل المصاب إلى مستشفى قنا العام، لتلقى الإسعافات الأولية والعلاج الطبى اللازم.

وتبين أن الطفل المصاب أصيب بطلق نارى انطلق بطريق الخطأ من سلاح نارى، أثناء تواجده فى حفل زفاف، ما أدى لإصابته بطلق نارى.



تحرر محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المختصة لمباشرة التحقيقات واتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة.





