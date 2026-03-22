برلمانية: جولة الرئيس السيسي الخليجية لتعزيز التضامن العربي في توقيت دقيق

أكدت داليا السعدني عضو مجلس النواب، أن جولة الرئيس عبد الفتاح السيسي الخليجية تأتي في توقيت شديد الدقة في ظل ما تشهده المنطقة من تحديات ومتغيرات متسارعة، مؤكدة أن تحركات القيادة السياسية تعكس رؤية واضحة لتعزيز التضامن العربي وتوحيد المواقف تجاه القضايا الإقليمية.



وقالت السعدني إن الجولات الخارجية للرئيس السيسي تؤكد مكانة مصر المحورية ودورها القيادي في دعم استقرار المنطقة، وحرصها الدائم على تعزيز التعاون والتنسيق مع الدول العربية الشقيقة بما يخدم مصالح الشعوب العربية ويحافظ على أمن المنطقة.



واكدت النائبة داليا السعدني ، أن الدبلوماسية المصرية تتحرك بخطوات ثابتة لتعزيز العمل العربي المشترك، وترسيخ موقف عربي موحد قادر على مواجهة التحديات الإقليمية والدولية والحفاظ على استقرار المنطقة.



وأوضحت ، أن الجولة الخليجية للرئيس تحمل رسائل قوية، أبرزها ترسيخ التضامن العربى، ورفض أى اعتداءات على الدول الشقيقة، والتأكيد على وحدة الصف العربى في مواجهة المخاطر الإقليمية.