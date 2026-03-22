قرقاش: نعمل على حلول تضمن أمنا مستداما في الخليج وسط التصعيد الإقليمي

أكد أنور قرقاش السياسي الإماراتي أن التصعيد الإيراني الأخير ضد دول الخليج يحمل تداعيات جيوسياسية عميقة، مشيرا إلى أنه يعزز من حضور التهديد الإيراني كعامل رئيسي في التفكير الاستراتيجي لدول الخليج.



وأوضح قرقاش، في تصريحات عبر منصة "إكس"، أن الهجمات بالصواريخ والطائرات المسيّرة، إلى جانب الخطاب التصعيدي، دفعت دول الخليج إلى تعزيز قدراتها الدفاعية وتطوير منظومة الأمن المشترك، فضلاً عن توثيق شراكاتها الأمنية مع الولايات المتحدة.



وأضاف أن دول الخليج، رغم مواجهتها للتصعيد، لا تكتفي بالسعي إلى وقف إطلاق النار، بل تتجه نحو بلورة حلول طويلة الأمد تضمن أمنًا مستدامًا في المنطقة، وتحد من التهديدات المرتبطة بالبرنامج النووي الإيراني والصواريخ والطائرات المسيّرة.



وشدد قرقاش على أن استمرار التهديدات لا يمكن أن يتحول إلى واقع دائم، مؤكدًا ضرورة التوصل إلى ترتيبات تضمن الاستقرار الإقليمي وتحفظ أمن الخليج على المدى البعيد.