بوجاتي توربيون 2026 بقدرات خارقة .. بسعر لا يصدق

تعد بوجاتي توربيون 2026 واحدة من أندر السيارات الخارقة على مستوى العالم، إذ يتم إنتاجها بأعداد محدودة، وهو ما يرتبط مباشرة بطبيعة هذا الطراز من حيث السعر والقدرات الفنية.

محرك وأداء بوجاتي توربيون 2026 الخارقة

تعتمد توربيون 2026 على نظام دفع يجمع بين محرك احتراق داخلي ضخم ومحركات كهربائية متطورة، حيث يأتي المحرك الأساسي بتكوين V16 وسعة 8.3 لتر، مع نظام دفع كلي للعجلات.

تساهم المنظومة الكهربائية بإضافة قوة تصل إلى 800 حصان، بينما ينتج محرك البنزين نحو 1000 حصان، لتصل القوة الإجمالية إلى حوالي 1800 حصان، ويرتبط هذا النظام بناقل حركة أوتوماتيكي مزدوج القابض من 8 سرعات.

تسارع بوجاتي توربيون 2026

تستطيع بوجاتي توربيون 2026 التسارع من السكون إلى 100 كيلومتر في الساعة خلال نحو ثانيتين فقط، وهو رقم يعكس طبيعة الأداء الفائق لهذا الطراز، كما تصل سرعتها القصوى إلى 455 كيلومترًا في الساعة، لتكون ضمن أسرع السيارات الإنتاجية عالميًا، وتوفر البطارية مدى قيادة كهربائي يصل إلى 60 كيلومترًا.

تصميم بوجاتي توربيون 2026

تأتي السيارة بنسبة ارتفاع تقل عن 1.2 متر، مع عرض يتجاوز مترين وطول يقارب 4.7 متر، وتأتي قاعدة العجلات بطول يقارب 2.74 متر، كما تم تجهيزها بأنظمة إضاءة LED متكاملة في الأمام والخلف، إلى جانب عجلات رياضية من الألومنيوم.

سعر بوجاتي توربيون 2026 عالميًا

تقدم سيارة Bugatti Tourbillon 2026 عالميًا بسعر يبدأ من نحو 4.6 مليون دولار أمريكي، وهو ما يضعها ضمن قائمة السيارات الأعلى تكلفة في العالم.