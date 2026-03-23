قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مواعيد مباريات اليوم الاثنين 23 - 3 - 2026 والقنوات الناقلة
كولر وريبيرو.. ناقد رياضي يكشف الحقيقة حول مرتبات مدربي الأهلي
جيش الاحتلال: نفذنا موجة واسعة من الهجمات على طهران
الحرس الثوري للفلسطينيين: نحارب اليوم دفاعا عن مظلوميتكم وثأرا للشهداء
ماذا يحدث لمن يعود للنوم بعد صلاة الفجر؟.. لا تفعلها لـ10 أسباب
أمطار ورياح مثيرة للرمال تضرب عدة مناطق.. تنبيهات عاجلة من الأرصاد حول طقس الأيام المقبلة
الوكالة الدولية للطاقة الذرية: الوضع الحالي يفوق أزمات النفط التاريخية
أمطار من سيناء للبحر الأحمر ورمال بالصحراء الغربية.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس اليوم
‏الخارجية الأمريكية: نحث رعايانا بجميع أنحاء العالم على توخي المزيد من الحذر
إيران.. انفجارات متتالية وتفعيل الدفاعات الجوية في عدة مناطق
دعاء الفجر مكتوب.. أفضل الأدعية المستجابة مع بداية اليوم وفضلها العظيم
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

بوجاتي توربيون 2026 بقدرات خارقة .. بسعر لا يصدق

بوجاتي توربيون 2026 
بوجاتي توربيون 2026 
صبري طلبه

تعد بوجاتي توربيون 2026 واحدة من أندر السيارات الخارقة على مستوى العالم، إذ يتم إنتاجها بأعداد محدودة، وهو ما يرتبط مباشرة بطبيعة هذا الطراز من حيث السعر والقدرات الفنية. 

محرك وأداء بوجاتي توربيون 2026 الخارقة 

تعتمد توربيون 2026 على نظام دفع يجمع بين محرك احتراق داخلي ضخم ومحركات كهربائية متطورة، حيث يأتي المحرك الأساسي بتكوين V16 وسعة 8.3 لتر، مع نظام دفع كلي للعجلات.

بوجاتي توربيون 2026 

تساهم المنظومة الكهربائية بإضافة قوة تصل إلى 800 حصان، بينما ينتج محرك البنزين نحو 1000 حصان، لتصل القوة الإجمالية إلى حوالي 1800 حصان، ويرتبط هذا النظام بناقل حركة أوتوماتيكي مزدوج القابض من 8 سرعات.

تسارع بوجاتي توربيون 2026

تستطيع بوجاتي توربيون 2026 التسارع من السكون إلى 100 كيلومتر في الساعة خلال نحو ثانيتين فقط، وهو رقم يعكس طبيعة الأداء الفائق لهذا الطراز، كما تصل سرعتها القصوى إلى 455 كيلومترًا في الساعة، لتكون ضمن أسرع السيارات الإنتاجية عالميًا، وتوفر البطارية مدى قيادة كهربائي يصل إلى 60 كيلومترًا.

بوجاتي توربيون 2026 

تصميم بوجاتي توربيون 2026 

تأتي السيارة بنسبة ارتفاع تقل عن 1.2 متر، مع عرض يتجاوز مترين وطول يقارب 4.7 متر، وتأتي قاعدة العجلات بطول يقارب 2.74 متر، كما تم تجهيزها بأنظمة إضاءة LED متكاملة في الأمام والخلف، إلى جانب عجلات رياضية من الألومنيوم.

سعر بوجاتي توربيون 2026 عالميًا 

تقدم سيارة Bugatti Tourbillon 2026 عالميًا بسعر يبدأ من نحو 4.6 مليون دولار أمريكي، وهو ما يضعها ضمن قائمة السيارات الأعلى تكلفة في العالم.

