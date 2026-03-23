جولة الرئيس السيسي الخليجية.. دعم عملي ورسالة واضحة لتماسك الأمن العربي

أكد الكاتب الصحفي عماد الدين حسين أن جولة الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى دول الخليج، والتي شملت الإمارات وقطر ثم السعودية والبحرين، تحمل رسائل سياسية وأمنية واضحة، وتؤكد دعم مصر العملي والثابت لشركائها في المنطقة.

وأضاف حسين، خلال مداخلة عبر فضائية القاهرة الإخبارية، أن هذه الزيارة جاءت في وقت تتصاعد فيه التوترات الإقليمية مع تحليق المسيرات والصواريخ والطائرات المقاتلة، ما يجعل موقف مصر المساند لدول الخليج والأردن رسالة عملية تؤكد الوقوف إلى جانب الأشقاء في مواجهة أي اعتداءات، خاصة تلك الإيرانية.

وأوضح أن الجولة تعد ردًا عمليًا على أي تشكيك في الموقف المصري الرسمي أو الشعبي، مؤكدًا أن مصر قدمت كل أشكال الدعم السياسي والدبلوماسي المطلوبة ولم تتأخر في تأكيد التضامن الكامل مع دول الخليج.

وشدد حسين على أن الأمن الخليجي جزء لا يتجزأ من الأمن المصري، وأن أي حديث عن تقصير مصر في دعم الأشقاء يخدم فقط أجندات معادية للأمة العربية.

وقف التصعيد وتقليص المخاطر

وأكد أن هدف مصر هو وقف التصعيد وتقليص المخاطر، وحذر من أن إطالة أمد الصراع قد يحول الخليج إلى ساحة صراع مفتوح، بما يضر بمصالح الدول العربية ويهدد الاستقرار الإقليمي.