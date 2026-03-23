قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مواعيد مباريات اليوم الاثنين 23 - 3 - 2026 والقنوات الناقلة
كولر وريبيرو.. ناقد رياضي يكشف الحقيقة حول مرتبات مدربي الأهلي
جيش الاحتلال: نفذنا موجة واسعة من الهجمات على طهران
الحرس الثوري للفلسطينيين: نحارب اليوم دفاعا عن مظلوميتكم وثأرا للشهداء
ماذا يحدث لمن يعود للنوم بعد صلاة الفجر؟.. لا تفعلها لـ10 أسباب
أمطار ورياح مثيرة للرمال تضرب عدة مناطق.. تنبيهات عاجلة من الأرصاد حول طقس الأيام المقبلة
الوكالة الدولية للطاقة الذرية: الوضع الحالي يفوق أزمات النفط التاريخية
أمطار من سيناء للبحر الأحمر ورمال بالصحراء الغربية.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس اليوم
‏الخارجية الأمريكية: نحث رعايانا بجميع أنحاء العالم على توخي المزيد من الحذر
إيران.. انفجارات متتالية وتفعيل الدفاعات الجوية في عدة مناطق
دعاء الفجر مكتوب.. أفضل الأدعية المستجابة مع بداية اليوم وفضلها العظيم
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
توك شو

جولة الرئيس السيسي الخليجية.. دعم عملي ورسالة واضحة لتماسك الأمن العربي

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي
محمد البدوي

أكد الكاتب الصحفي عماد الدين حسين أن جولة الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى دول الخليج، والتي شملت الإمارات وقطر ثم السعودية والبحرين، تحمل رسائل سياسية وأمنية واضحة، وتؤكد دعم مصر العملي والثابت لشركائها في المنطقة.

وأضاف حسين، خلال مداخلة عبر فضائية القاهرة الإخبارية، أن هذه الزيارة جاءت في وقت تتصاعد فيه التوترات الإقليمية مع تحليق المسيرات والصواريخ والطائرات المقاتلة، ما يجعل موقف مصر المساند لدول الخليج والأردن رسالة عملية تؤكد الوقوف إلى جانب الأشقاء في مواجهة أي اعتداءات، خاصة تلك الإيرانية.

وأوضح أن الجولة تعد ردًا عمليًا على أي تشكيك في الموقف المصري الرسمي أو الشعبي، مؤكدًا أن مصر قدمت كل أشكال الدعم السياسي والدبلوماسي المطلوبة ولم تتأخر في تأكيد التضامن الكامل مع دول الخليج.

وشدد حسين على أن الأمن الخليجي جزء لا يتجزأ من الأمن المصري، وأن أي حديث عن تقصير مصر في دعم الأشقاء يخدم فقط أجندات معادية للأمة العربية.

وقف التصعيد وتقليص المخاطر

 وأكد أن هدف مصر هو وقف التصعيد وتقليص المخاطر، وحذر من أن إطالة أمد الصراع قد يحول الخليج إلى ساحة صراع مفتوح، بما يضر بمصالح الدول العربية ويهدد الاستقرار الإقليمي.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ترشيحاتنا

فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المزيد