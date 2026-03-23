فينيسيوس: سجلت هدفين بناء على طلب الرئيس

تحدث النجم البرازيلي فينيسيوس جونيور عقب فوز فريقه ريال مدريد على غريمه أتلتيكو مدريد بنتيجة 3-2، في مواجهة قوية ضمن منافسات الجولة التاسعة والعشرين من الدوري الإسباني، والتي أقيمت على ملعب سانتياجو برنابيو.

أداء قوي وسيطرة مبكرة

أكد فينيسيوس أن فريقه قدم مباراة كبيرة منذ البداية، مشيرًا إلى أن ريال مدريد فرض أسلوبه وسيطر على مجريات اللقاء رغم استقبال هدفين. وأوضح أن العمل الجماعي والتطور المستمر كانا مفتاح تحقيق الفوز، خاصة في مباريات بحجم الديربي التي تتطلب تركيزًا عاليًا وأداءً استثنائيًا. وأضاف أن إسعاد الجماهير يُعد هدفًا رئيسيًا للفريق، خصوصًا في المواجهات الكبرى.

العمل الجماعي سر النجاح

أشاد اللاعب بالدور الذي لعبه الجهاز الفني وزملاؤه داخل الملعب، مؤكدًا أن التحضير الجيد خلال الأسبوع كان له تأثير واضح. كما أشار إلى الفوز الأخير في دوري أبطال أوروبا خارج الديار، والذي منح الفريق دفعة معنوية كبيرة، موضحًا أن وضوح الخطة منذ البداية كان العامل الحاسم في التفوق على أتلتيكو.

تألق فردي وحسم هجومي

وعن تسجيله هدفين في اللقاء، عبّر فينيسيوس عن سعادته الكبيرة، مؤكدًا أنه يعمل طوال الموسم للوصول إلى هذه اللحظات الحاسمة. وأضاف أنه مع اقتراب نهاية الموسم، يشعر بقدرة أكبر على تسجيل الأهداف وصناعتها، وهو ما يعتبره جزءًا أساسيًا من دوره داخل الفريق. كما أشار إلى أن رئيس النادي دائمًا ما يطالبه بالتسجيل، وهو ما نجح في تحقيقه خلال المباراة.

قلق من التوقف الدولي

اختتم فينيسيوس تصريحاته بالحديث عن فترة التوقف الدولي، معتبرًا أنها تأتي في وقت غير مناسب مع سلسلة الانتصارات التي يحققها الفريق. وأعرب عن أمله في عودة جميع اللاعبين سالمين دون إصابات، مؤكدًا أن المرحلة القادمة من الموسم ستكون حاسمة وتتطلب جاهزية كاملة من الجميع.