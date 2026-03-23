قرار عاجل ضد متحرش الميكروباص في سوهاج

قررت النيابة العامة حبس المتهم بالتحرش بسيدة داخل سيارة ميكروباص بدائرة مركز أخميم شرق محافظة سوهاج، 4 أيام على ذمة التحقيقات، عقب ضبطه على خلفية مقطع فيديو متداول وثق الواقعة وأثار غضبًا واسعًا بين المواطنين.

تفاصيل الواقعة

تعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء دكتور حسن عبد العزيز، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور مركز شرطة أخميم، يفيد برصد مقطع فيديو متداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر خلاله شاب أثناء قيامه بالتحرش جسديًا بسيدة داخل ميكروباص بدائرة المركز.

وعلى الفور، وجهت الأجهزة الأمنية بسرعة فحص الفيديو وتحديد هوية المتهم، حيث تم تشكيل فريق بحث، أسفرت جهوده عن تحديد وضبط الشاب، وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة على النحو الوارد بالمقطع المصور.

وكشفت التحقيقات أن المتهم استغل انشغال السيدة وعدم انتباهها، وقام بملامستها بيده بشكل متعمد، فيما تمكن أحد الركاب من توثيق الواقعة دون أن يلفت انتباهه؛ ما ساهم في سرعة كشف ملابسات الحادث وضبطه.

وبعرض المتهم على النيابة العامة، قررت حبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات، مع مراعاة التجديد له في المواعيد القانونية، وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة للوقوف على ملابساتها كاملة.

تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.