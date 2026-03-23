محافظ كفرالشيخ يوجّه بحل مشكلة عطل في خط مياه الشرب بالمرابعين| صور

وجّه المهندس إبراهيم مكي، محافظ كفر الشيخ، في استجابة سريعة لشكاوى المواطنين، بإنهاء مشكلة عطل بأحد الوصلات المنزلية لمياه الشرب والذي تسبب فى تسريب المياه أسفل بعض منازل الأهالي بقرية المرابعين التابعة لمركز كفرالشيخ.

وجرى التعامل الفوري مع البلاغ حفاظًا على سلامة المواطنين وممتلكاتهم.

وعلى الفور، تم التحرك إلى موقع الشكوى تحت إشراف أحمد عيسى، رئيس مركز ومدينة كفر الشيخ، وبالتنسيق مع شركة مياه الشرب والصرف الصحي، حيث جرى تنفيذ أعمال الفحص والإصلاح، التي كشفت أن سبب التسريب يرجع إلى بعض الوصلات المنزلية الخاصة، وتم التعامل معها وإصلاحها بالكامل بعد إجراء الكشف السطحي والإصلاح الفني اللازم.

وأكد محافظ كفر الشيخ أن سرعة الاستجابة لشكاوى المواطنين تأتي على رأس أولويات الجهاز التنفيذي، مشددًا على ضرورة التواجد الميداني والتعامل الفوري مع أي مشكلات تمس حياة المواطنين اليومية، مع اتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع تكرارها وضمان استدامة خدمات مياه الشرب بالكفاءة والجودة المعتمدة.