انتظام التشغيل بميناء دمياط في آخر أيام عيد الفطر





في ختام عطلة عيد الفطر المبارك واصل ميناء دمياط أداءه التشغيلي بكامل طاقته ، حيث استمرت حركة العمل بجميع القطاعات دون انقطاع وعلى مدار الساعة في إطار منظومة تشغيلية مستقرة تكفل انتظام تقديم الخدمات .

وشهدت حركة السفن وتداول البضائع انتظامًا ملحوظًا مع الالتزام بالبرامج الزمنية المحددة بما يضمن تحقيق الانسيابية في تنفيذ العمليات داخل الميناء والحفاظ على معدلات تشغيل مستقرة.



وأكد اللواء بحري طارق عدلي عبد الله رئيس مجلس إدارة هيئة ميناء دمياط أن استمرارية العمل خلال فترة العطلة تعكس كفاءة منظومة التشغيل وقدرتها على الحفاظ على مستويات الأداء دون تأثر بمواسم الإجازات.

وأوضح أن الميناء يعمل وفق نظام تشغيلي متكامل يعتمد على جاهزية المرافق والمعدات وكفاءة العناصر البشرية بما يضمن استمرارية الأداء وتحقيق المتطلبات التشغيلية بكفاءة.

كما أشار إلى أن انتظام التشغيل خلال فترة العيد يعزز من موثوقية الميناء لدى الخطوط الملاحية والمتعاملين ويدعم من مكانته ضمن الموانئ المحورية.

ويأتي ذلك طبقا لاستراتيجية وزارة النقل بقيادة السيد الفريق مهندس كامل الوزير وزير النقل للحفاظ على استقرار منظومة العمل وتقديم الخدمات داخل الموانئ المصرية بكفاءة عالية فى جميع الأوقات بما فى ذلك العطلات الرسمية.