اركب كيا K3 سيدان بـ 700 ألف جنيه

يضم سوق السيارات المصري العديد من إصدارات السيارات المستعملة، التي يرغب المواطنون في اقتنائها، لما يتوافر بها من مميزات تساعدهم على الذهاب إلى أعمالهم والتنقل مع أسرهم بكل سهولة.

كيا K3 موديل 2019

وتوافره هذه الطرازات بعد تراجع الأسعار واستقرار سوق السيارات المصرية، ومن ضمن تلك السيارات، كيا K3 موديل 2019، وتنتمي K3 لفئة السيارات السيدان .

مواصفات كيا K3 موديل 2019 الخارجية

تمتلك سيارة كيا K3 موديل 2019 من الخارج تصميم عصري بفضل احتوائها علي، مصابيح أمامية، وبها مصابيح خلفية، وبها مصابيح ضباب أمامية، وبها شبكة أمامية يتوسطها شعار شركة كيا، وتم تثبيت شعار شركة كيا علي حقيبة السيارة الخلفية، وبها مساحات زجاج أمامية، وبها مرايات جانبية بنفس لون السيارة، وبها مقابض أبواب خارجية بنفس لون السيارة، وبها 4 جنوط رياضية للكاوتش .

محرك كيا K3 موديل 2019

تحصل سيارة كيا K3 موديل 2019 علي قوتها من محرك سعة 1600 سي سي، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك، وتمكنت من قطع مسافة 700 ألف/كم، وتباع باللون الأزرق، ولا يوجد بالسيارة دهانات داخلية، وبها رخصة سارية .

مقصورة كيا K3 موديل 2019 الداخلية

زودت سيارة كيا K3 موديل 2019 بالعديد من المميزات من ضمنها، تكييف، ومخارج تكييف أمامية، وبها درج تخزين أمامي، وبها عدادات للسرعة والحرارة والوقود، وبها أذرعة تم تثبيتها علي جانبي عجلة القيادة للتحكم في المساحات والإشارات والمصابيح، وبها عجلة قيادة متعددة الاستخدامات، وبها فرش مقاعد من الجلد، وبها كونسول وسطي، وبها حوامل أكواب، وبها اضاءة داخلية للقراءة، وبها أحزمة امان، ومراه داخلية للرؤية .

سعر كيا K3 موديل 2019

يصل سعر سيارة كيا K3 موديل 2019 في سوق السيارات المصري للمستعمل إلي 700 ألف جنيه، ويختلف السعر حسب حالة السيارة الفنية .

وجدير بالذكر انه عند الذهاب لشراء سيارة مستعملة يجب ان تصطحب معك فين سيارات يكون علي دراية بجمع أجزاء السيارة .