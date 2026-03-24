تحرير 155 محضرًا ضد المخابز وضبط طن أسماك مدخنة ومجمدة بكفر الشيخ

تابع المهندس إبراهيم مكي، محافظ كفر الشيخ، جهود الحملات الرقابية على الأسواق والمخابز لضبط الأسعار وضمان جودة السلع.

في سياق متصل، شنت مديرية التموين بكفر الشيخ حملات موسعة بمختلف مراكز ومدن المحافظة، تحت إشراف المحاسب عادل بيومي الهابط، وكيل وزارة التموين، لمتابعة الحالة التموينية والتأكد من وصول الدعم لمستحقيه.

أسفرت الحملات عن تحرير 155 محضرًا في قطاع المخابز البلدية، تنوعت بين مخالفات نقص الوزن بعدد 79 محضرًا، وعدم النظافة 20 محضرًا، ومخالفات المواصفات 8 محاضر، وعدم الإعلان عن الأسعار 16 محضرًا، وعدم إعطاء بون صرف 19 محضرًا، إلى جانب محاضر للتصرف والتجميع والتوقف وعدم الالتزام بالتعليمات، في إطار إحكام الرقابة على إنتاج الخبز المدعم وضمان جودته.

وفي مجال الأسواق، واصلت الحملات جهودها لضبط المخالفات التموينية، وتم تحرير عدد كبير من المحاضر لعدم الإعلان عن الأسعار، وبيع سلع بأزيد من السعر الرسمي، وعدم وجود شهادات صحية، إلى جانب مخالفات للبدالين التموينيين، فضلًا عن رصد حالات عرض سلع غذائية في ظروف غير صحية.

كما تمكنت الحملات من ضبط كميات من السلع المخالفة، شملت نحو 148 كجم لحوم بلدية مذبوحة خارج المجازر الحكومية، ولحوم غير صالحة للاستهلاك الآدمي، بالإضافة إلى ضبط طن ملح سياحات داخل معمل ألبان، و95 كجم أسماك مدخنة غير صالحة للاستهلاك، و1000 كجم أسماك هارنج مجمدة مجهولة المصدر، إلى جانب كميات من السلع الغذائية منتهية الصلاحية.

وفي قطاع المواد البترولية، أسفرت الحملات عن تحرير عدد من المحاضر لمخالفات عدم الإعلان عن أسعار أسطوانات الغاز، وبيعها بأزيد من السعر الرسمي، بعدد من مراكز المحافظة، في إطار ضبط منظومة توزيع المواد البترولية ومنع التلاعب فى الأسعار.

وأكد محافظ كفر الشيخ استمرار الحملات التموينية والرقابية بشكل يومي بجميع أنحاء المحافظة، مع اتخاذ الإجراءات القانونية الحاسمة تجاه المخالفين، حفاظًا على صحة المواطنين وضبط الأسواق وتحقيق الانضباط لضمان توافر وجودة السلع.