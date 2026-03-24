تعرف على موقف ملف تقنين أراضى الدولة بدمياط

عقد الدكتور حسام الدين فوزى محافظ دمياط، اجتماع لمتابعة الموقف الخاص بملف تقنين أراضى الدولة التابعة لولاية الإصلاح الزراعى، حيث جاء بحضور الدكتور محمد فوزي نائب محافظ دمياط و اللواء محمد همام سكرتير عام المحافظة و المستشار هيثم الغندور المستشار القانونى للمحافظة، و أعضاء اللجنة من ديوان عام المحافظة و مديرية الإصلاح الزراعى.

وتابع " الدكتور حسام الدين فوزى " موقف طلبات التقنين ، وتحرير العقود للمواطنين، والإجراءات المتخذة خلال الفترة الماضية لتحقيق أعلى معدلات الإنجاز بهذا الملف .

وعلى هذا الصعيد،، أكد " المحافظ " على الدفع باجراءات التقنين ، و الإسراع بوتيرتها ، طبقًا لأحكام القانون والتيسير علي المواطنين، مؤكدًا متابعته لهذا الملف وذلك لتنفيذ توجيهات القيادة السياسية للحفاظ على أملاك الدولة .

وعلى سياق آخر، تابع " محافظ دمياط " الإجراءات المتخذة بشأن الطلبات التى تم تلقيها على المنصة ، موجهًا بتنفيذ الإجراءات طبقًا للوائح المُنظمة لذلك