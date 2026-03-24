الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أخبار العالم

الخارجية تبحث مع الاتصالات التوسع في إتاحة خدمات البريد للمصريين بالخارج

جانب من اللقاء
فرناس حفظي

استقبل د. بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، المهندس رأفت هندي، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، حيث تناول اللقاء سبل تعزيز التعاون بين الوزارتين في مجالات التحول الرقمي وتطوير الخدمات القنصلية، بما يسهم في تيسير تقديم الخدمات للمواطنين المصريين  في الداخل والخارج.

في مستهل اللقاء، أعرب وزير الخارجية عن التقدير للتعاون القائم بين الوزارتين، خاصة في مجال رقمنة المعاملات القنصلية من خلال مبادرات التصديق البريدي وخدمات منصة مصر الرقمية، مؤكداً الحرص على تطوير تلك الخدمات وتوسيع نطاقها مع ضمان كفاءتها واستدامتها. 

كما تم التأكيد على أهمية تكثيف التعريف بالخدمات الرقمية المقدمة للمصريين بالخارج، إلى جانب استمرار التعاون في تقديم خدمات التصديق عبر الهيئة القومية للبريد المصري، والتوسع في إتاحتها لتيسير حصول المواطنين على الخدمات القنصلية.

وفي كلمته, أشاد المهندس رأفت هندي بالتعاون المثمر مع وزارة الخارجية لتقديم خدمات رقمية تلبي احتياجات المواطنين في الداخل والخارج، مؤكدا حرص وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات على تسريع وتيرة التحول الرقمي في كافة مؤسسات الدولة بما يمكنها من مواكبة التطورات التكنولوجية، ورفع كفاءة الأداء، إلى جانب التوسع في إتاحة الخدمات الحكومية على منصة مصر الرقمية للتيسير على المواطنين، مشيرا إلى أنه تم تطبيق نموذج تجريبي للخدمات المقدمة للمصريين بالخارج من خلال منصة مصر الرقمية والتي تتيح استخراج ٤ شهادات إصدار ثاني إلكترونيا مع العمل على التوسع في عدد هذه الخدمات والبدء بالخدمات الأكثر طلبا لدى المصريين بالخارج.

كما تناول اللقاء سبل تعزيز التعاون بين الجانبين في مجالات نظم المعلومات والبنية التحتية الرقمية وبناء القدرات، حيث أشاد وزير الخارجية بدعم وزارة الاتصالات لجهود التحول الرقمي بالوزارة، مؤكداً أهمية مواصلة التعاون في تطوير الأنظمة الرقمية ورفع كفاءة الكوادر البشرية، لا سيما في مجالات الذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني وتحليل البيانات في إطار خطة الدولة للتحول الرقمي. كما تم خلال اللقاء الاتفاق على زيادة مدة الإعفاء الممنوح لأجهزة التليفون المحمول للمصريين المقيمين بالخارج عند زيارتهم للبلاد من ٩٠ يوماً إلى ١٢٠ يوماً اعتبارا من الاول من ابريل، بما يسهم في التيسير على المواطنين بالخارج وتعزيز الاستفادة من الخدمات الرقمية المقدمة.

عقب اللقاء، شارك الوزيران في مراسم تدشين طابع البريد التذكاري الخاص بالمئوية الثانية لإنشاء وزارة الخارجية المصرية، والذي تم إصداره بالتعاون مع الهيئة القومية للبريد، حيث يأتي تدشين هذا الطابع في إطار احتفال وزارة الخارجية بيوم الدبلوماسية الموافق ١٥ مارس من كل عام، وتجسيداً لتاريخ الدبلوماسية المصرية الممتد ودورها في خدمة مصالح الدولة وتعزيز مكانتها على الساحتين الإقليمية والدولية.

بدر عبد العاطي وزير الخارجية والتعاون الدولي مجال رقمنة المعاملات القنصلية المهندس رأفت هندي وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات

