أول تعليق من جريزمان بعد إنتقاله لـ أورلاندو سيتي الأمريكي

أعلن نادي أورلاندو سيتي الأمريكي، اليوم، تعاقده مع نجم منتخب فرنسا أنطوان جريزمان قادمًا من أتلتيكو مدريد الإسباني.

ووقع جريزمان عقدًا مع النادي يبدأ في يوليو 2026 ويمتد حتى موسم 2027-2028، مع خيار التمديد لموسم 2028-2029. ومن المقرر انضمام جريزمان إلى الفريق عند فتح فترة انتقالات اللاعبين في الدوري الأمريكي في يوليو وذلك بعد اجتياز الفحص الطبي واستلام شهادة الانتقال الدولية والتأشيرة.من جانبه قال جريزمان في تصريحات صحفية: أنا متحمس جدًا لبدء هذه المرحلة الجديدة من مسيرتي مع أورلاندو سيتي، ومنذ أولى محادثاتي مع النادي شعرت بطموح كبير ورؤية واضحة للمستقبل. واصل: أتطلع للعيش في أورلاندو، والتعرف على الجماهير، وخوض المباريات، وتقديم كل ما لدي لمساعدة الفريق على تحقيق إنجازات كبيرة.