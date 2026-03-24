للدرجة القصوى | الهلال الأحمر ببورسعيد يرفع درجة الاستعداد لمواجهة الطقس السيئ .. صور

أعلن فرع الهلال الأحمر المصري بمحافظة بورسعيد رفع درجة الاستعداد القصوى تتفيذا لقرار الإدارة المركزي برفع حالة الاستعداد بكافة الفروع على مستوى الجمهورية، استعدادًا لمساندة سلطات الدولة في التعامل مع الآثار المحتملة لحالة عدم استقرار الأحوال الجوية، تزامنًا مع تحذيرات هيئة الأرصاد الجوية من حالة عدم استقرار جوي قوية تضرب البلاد يومي الأربعاء والخميس 25 و26 مارس 2026.

واكد مجلس فرع بورسعيد تواصل غرفة عمليات الفرع مع غرفة العمليات المركزية التي تعمل على مدار 24 ساعة، متابعة رفع كفاءة واستعداد فروع الهلال الأحمر المصري، للتعامل مع تداعيات الطقس السيئ، إلى جانب تلقي بلاغات المواطنين عبر الخط الساخن (15322).

وأكد فرع الهلال الأحمر المصري ببورسعيد جاهزية فرق الاستجابة أثناء الطوارئ وفرق الاستجابة للسيول المُجهزة والمُدربة، مزودين بالمعدات اللازمة للانتشار بمختلف المحافظات، داعيًا المواطنين إلى الالتزام بالتعليمات الصادرة عن الجهات المختصة، وتجنب التواجد في مناطق تجمع المياه أو مجاري الأمطار.

و يشدد الهلال الأحمر المصري على استمرار التنسيق الكامل مع الجهات المعنية، والاستعداد لتقديم خدمات الإغاثة والدعم اللوجيستي، الإسعافات الأولية، مساندة المواطنين في المناطق المتضررة، لضمان استجابة فعالة وسريعة بالمحافظات.