أخبار أسوان: إزالة للتعديات.. وحل لكسور في الصرف الصحي.. وحملات لسلامة الغذاء.. والسيطرة على حريق نجع المحطة

شهدت محافظة أسوان على مدار الـ 24 ساعة الماضية أحداثًا متنوعة كان من أهمها:

تحرك ميدانى لمحافظ أسوان | التواجد مع فرق الصيانة لإصلاح كسر خط مياه الكرور .. صور

فى تحرك ميدانى ، حرص المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان على التواجد وسط فرق الصيانة الفنية بشركة مياه الشرب والصرف الصحى أثناء قيامهم بنهو أعمال الإصلاح للكسر الذى حدث فى خط الطرد الرئيسى قطر 630 مللى من نوعية الـ GRB والممتد من محطة الصرف الصحى رقم ( 11 ) بالكرور أمام منطقة فيله .



محافظ أسوان يتابع جهود إصلاح الكسر بخط الطرد الرئيسى لمحطة الصرف بالكرور

تابع المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان الجهود التى تبذلها فرق الصيانة الفنية لإصلاح الكسر الذى حدث فى خط الطرد الرئيسى قطر 630 مللى من نوعية الـ GRB والممتد من محطة الصرف الصحى رقم ( 11 ) بالكرور أمام منطقة فيله حيث يتم حالياً شفط كميات المياه، ليعقبه تحديد موقع الكسر، وبدء أعمال الإصلاح.

محافظ أسوان: لا تهاون فى إزالة التعديات والتعامل الفورى مع المخالفات

أكد المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان على أنه توجد تعليمات مشددة بعدم التهاون فى إزالة التعديات وذلك فى ظل متابعة لحظية من خلال منظومة المتغيرات المكانية لرصد أى تعديات فى مهدها، مع إتخاذ الإجراءات القانونية الفورية حيال المخالفين ، وأن الحملات ستستمر بشكل يومى لتحقيق الردع العام والحفاظ على مقدرات الدولة ، ويتم بشكل دائم إحالة المخالفين والمتعدين للنيابة العسكرية .

جهود متنوعة

محافظ أسوان : سيناريو محدد لإصلاح كسر بخط صرف الكرور

أعطى المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان ، توجيهاته لفرق الصيانة الفنية بشركة مياه الشرب والصرف الصحى والمقاولون العرب والحماية المدينة بتنفيذ سيناريو محدد بتوقيتات زمنية لإصلاح للكسر الذى حدث فى خط الطرد الرئيسى قطر 630 مللى من نوعية الـ GRB والممتد من محطة الصرف الصحى رقم ( 11 ) بالكرور أمام منطقة فيله .

نائب محافظ أسوان يشرف على إصلاح كسر بخط طرد العقاد دون قطع المياه



كلف المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان بقيام الدكتور أسامة رزق نائب المحافظ بالإشراف الميدانى المباشر على أعمال الإصلاح الجارية أمام مبنى الصالة المغطاة بمنطقة الإسكان المتميز بحى العقاد ، وذلك فى إطار الحرص على رفع المعاناة عن المواطنين وإعادة الأوضاع إلى طبيعتها فى أسرع وقت ممكن .

حملات مكثفة لفرع الهيئة القومية لسلامة الغذاء في أسوان

واصل فرع الهيئة القومية لسلامة الغذاء، بقيادة المهندس مايكل ألفى، جهوده خلال فترة إجازة عيد الفطر المبارك بناءً على تعليمات المهندس عمرو لاشين، محافظ أسوان، وذلك من خلال تنظيم الحملات الصباحية والمسائية للتأكد من صلاحية المواد والسلع الغذائية، ومطابقتها لمعايير الجودة والصلاحية للاستهلاك الآدمى حفاظاً على الصحة العامة للمواطنين.



محافظ أسوان يتابع جهود السيطرة على حريق ببعض حشائش الهيش والحلف وأحد المنازل بمنطقة نجع المحطة دون إصابات أو خسائر فى الأرواح..صور

تابع المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان تداعيات نشوب حريق محدود فى بعض حشائش الهيش والحلف بمنطقة نجع المحطة، والذى إمتد إلى أحد المنازل وورشة حدادة دون وقوع أى إصابات أو خسائر فى الأرواح.







