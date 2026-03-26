الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
فجوة تفاوضية تتسع .. خبير يكشف أسباب تعثر محادثات واشنطن وطهران

إيران وأمريكا
محمد البدوي

أكد اللواء محمد عبد المنعم، رئيس جهاز الاستطلاع الأسبق ومدير مركز الدراسات الاستراتيجية الأسبق، أن تصاعد شروط التفاوض بين الولايات المتحدة وإيران يعكس تعقيدًا متزايدًا في المشهد، ويُضعف فرص التوصل إلى اتفاق خلال الفترة المقبلة، مشيرًا إلى أن مواقف الطرفين توحي بإمكانية تعثر المفاوضات.

أجندة التفاوض

وأوضح عبد المنعم، خلال استضافته في برنامج "الحياة اليوم" على قناة الحياة مع الإعلامي محمد مصطفى شردي، أن واشنطن قدمت نحو 15 بندًا ضمن أجندة التفاوض، مقابل 6 بنود فقط طرحتها طهران، معتبرًا أن هذا التفاوت الكبير يعكس غياب رغبة حقيقية لدى الجانبين في إنجاح المسار التفاوضي.

وأضاف أن الولايات المتحدة كانت تركز في جولات سابقة على ثلاثة ملفات رئيسية، قبل أن توسّع قائمة مطالبها بشكل لافت، ما زاد من تعقيد النقاشات.

المطالبة بتعويضات وتقديم اعتذار

وأشار إلى أن الجانب الإيراني يتمسك بشروط تعتبرها واشنطن غير مقبولة، وعلى رأسها المطالبة بتعويضات وتقديم اعتذار رسمي، وهو ما يفاقم الخلافات ويُعقّد فرص الوصول إلى تسوية.

تعقيد مهمة الوسطاء

ولفت عبد المنعم إلى أن تشدد الطرفين يضع الوسطاء الإقليميين، وعلى رأسهم مصر وتركيا وباكستان، أمام تحديات كبيرة، موضحًا أن باكستان قامت بنقل الطرح الأمريكي إلى إيران، التي ردّت بدورها، في ظل استمرار حالة الشد والجذب التي تُلقي بظلالها على مستقبل المفاوضات.

وجبات خفيفة.. 7 نصائح للحفاظ على استقرار مستوى السكر في الدم

