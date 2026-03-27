يتنازل عن جزء من المستحقات.. شوبير يعلن مفاجأة بشأن كامويش

كشف الإعلامي أحمد شوبير عن مفاجاة بشان مصير كامويش مع الاهلي بعد تصريحات الأخير.

وكتب شوبير من خلال حسابه الشخصي فيس بوك: “الأغلب أن كامويش حيرجع ناديه تاني اللي حيتنازل عن جزء من مبلغ الاعارة”.



وكان الأهلي تعاقد مع كامويش على سبيل الإعارة لنهاية الموسم الجاري، لحل أزمة الهجوم التي يُعاني منها الأحمر، لكن اللاعب لم ينجح في حجز مكانة أساسية بتشكيل الفريق.

جدير بالذكر أن الأهلي كان قد ودع منافسات بطولة دوري أبطال أفريقيا من الدور ربع النهائي على يد الترجي التونسي، بعد الهزيمة أمامه ذهابا بهدف دون رد، والخسارة في العودة بثلاثة أهداف مقابل هدفين.