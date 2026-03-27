محمد أمين: المسرح مرآة المجتمع وصوته المستمر رغم تحديات السوشيال ميديا

أكد محمد أمين عبدالصمد، مدير إدارة التراث بالمركز القومي للمسرح، أن المسرح سيظل واحدًا من أهم الفنون القادرة على التعبير عن المجتمع وقضاياه، مشيرًا إلى أنه يمثل “مرآة حقيقية” تعكس واقع الإنسان عبر مختلف العصور.

وأوضح "أمين " خلال مداخلة هاتفية علي إكسترا نيوز، أن المسرح لعب دورًا أساسيًا في حفظ تاريخ وثقافات الشعوب، مستشهدًا بالحضارات القديمة مثل اليونان، التي لا يزال مسرحها شاهدًا على قوتها وتأثيرها، مؤكدًا أن هذا الفن يعبر عن الإنسان وقيمه وقضاياه الممتدة عبر الزمن.

وأضاف مدير إدارة التراث بالمركز القومي للمسرح، أن المسرح يظل وسيلة مهمة للتواصل بين الثقافات المختلفة، ويساهم في تعزيز الحوار المجتمعي ونقل تجارب الشعوب، رغم التطور التكنولوجي وانتشار السوشيال ميديا.

وأشار أمين إلى أن الاحتفال بـ اليوم العالمي للمسرح في 27 مارس من كل عام يأتي لتأكيد أهمية هذا الفن، حيث يتم تنظيم فعاليات متعددة، منها تقديم عروض مسرحية وقراءة كلمة اليوم العالمي التي يكتبها أحد رموز المسرح العالمي.

ولفت إلى أن الفعاليات هذا العام تتضمن إذاعة الكلمة بصوت الفنانة عيدة فهمي قبل العروض المسرحية، إلى جانب تنظيم احتفالية خاصة بالمركز القومي للمسرح، مع تقديم تخفيضات على دخول المسارح بهدف جذب الجمهور وتعزيز ارتباطه بهذا الفن.