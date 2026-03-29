الجدل يتصاعد قبل ودية إسبانيا ومصر.. هل يحمي برشلونة نجمه الصاعد؟

تتزايد حالة القلق داخل أروقة برشلونة بعد الإصابة التي تعرض لها البرازيلي رافينيا خلال مشاركته الدولية، وهي الإصابة التي ستحرمه من الظهور لفترة ليست بالقصيرة هذا القلق لم يتوقف عند حدود غياب لاعب مؤثر، بل امتد ليشمل النجم الشاب لامين يامال قبل مشاركته المرتقبة مع منتخب بلاده في مواجهة ودية أمام منتخب مصر.

ودية قوية في ختام معسكر الفراعنة

كان المنتخب المصري قد افتتح معسكره الحالي بفوز عريض على منتخب السعودية وذلك برباعية نظيفة على ملعب الإنماء في جدة، في مباراة شهدت تألق عدد من العناصر الهجومية.

وسجل أهداف اللقاء بين مصر والسعودية كل من:

اللاعب إسلام عيسى

اللاعب محمود حسن تريزيجيه

اللاعب أحمد سيد زيزو

اللاعب عمر مرموش

ويختتم الفراعنة ودياته في نهاية مارس بمواجهة مرتقبة أمام منتخب إسبانيا في إقليم كتالونيا يوم الثلاثاء 31 مارس 2026 على ملعب آر سي دي إي معقل نادي إسبانيول فى تمام التاسعة بتوقيت القاهرة، في اختبار فني مهم قبل الاستحقاقات الكبرى.

طلب خاص من فريق برشلونة للمنتخب الإسباني

بحسب ما أوردته شبكة The Touchline عبر منصة "إكس"، فإن إدارة نادي برشلونة تواصلت مع الجهاز الفني للمنتخب الإسباني طالبة عدم إشراك اللاعب لامين يامال أمام مصر، أو على الأقل الاكتفاء بمنحه 45 دقيقة فقط في اللقاء.

ويعكس هذا الطلب حجم المخاوف داخل النادي الكتالوني من فقدان لاعب أساسي آخر في فترة حاسمة من الموسم، خاصة أن الجهاز الفني يعتبر رافينيا عنصرا محوريا في المنظومة الهجومية، ولا يرغب في تكرار سيناريو الغياب المؤثر.

توقيت حرج في موسم برشلونة

تأتي هذه التطورات في وقت بالغ الحساسية لبرشلونة، الذي يتصدر الدوري الإسباني بفارق أربع نقاط عن غريمه ريال مدريد، ويستعد لمواجهة قوية أمام أتلتيكو مدريد في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا يوم 8 أبريل، على أن تقام مباراة الإياب في مدريد يوم 14 من الشهر ذاته.

وسط هذا الضغط التنافسي، يبدو أن برشلونة يفضل التحفظ الشديد في التعامل مع لاعبيه الدوليين، لتفادي أي خسائر جديدة قد تُربك حساباته في الأمتار الأخيرة من الموسم.