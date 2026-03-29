الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أصل الحكاية

الجدل يتصاعد قبل ودية إسبانيا ومصر.. هل يحمي برشلونة نجمه الصاعد؟

لامين يامال
أمينة الدسوقي

تتزايد حالة القلق داخل أروقة برشلونة بعد الإصابة التي تعرض لها البرازيلي رافينيا خلال مشاركته الدولية، وهي الإصابة التي ستحرمه من الظهور لفترة ليست بالقصيرة هذا القلق لم يتوقف عند حدود غياب لاعب مؤثر، بل امتد ليشمل النجم الشاب لامين يامال قبل مشاركته المرتقبة مع منتخب بلاده في مواجهة ودية أمام منتخب مصر.

ودية قوية في ختام معسكر الفراعنة

كان المنتخب المصري قد افتتح معسكره الحالي بفوز عريض على منتخب السعودية وذلك برباعية نظيفة على ملعب الإنماء في جدة، في مباراة شهدت تألق عدد من العناصر الهجومية.

وسجل أهداف اللقاء بين مصر والسعودية كل من:
اللاعب إسلام عيسى
اللاعب محمود حسن تريزيجيه
اللاعب أحمد سيد زيزو
اللاعب عمر مرموش

ويختتم الفراعنة ودياته في نهاية مارس بمواجهة مرتقبة أمام منتخب إسبانيا في إقليم كتالونيا يوم الثلاثاء 31 مارس 2026 على ملعب آر سي دي إي معقل نادي إسبانيول فى تمام التاسعة بتوقيت القاهرة، في اختبار فني مهم قبل الاستحقاقات الكبرى.

طلب خاص من فريق برشلونة للمنتخب الإسباني

بحسب ما أوردته شبكة The Touchline عبر منصة "إكس"، فإن إدارة نادي برشلونة تواصلت مع الجهاز الفني للمنتخب الإسباني طالبة عدم إشراك اللاعب لامين يامال أمام مصر، أو على الأقل الاكتفاء بمنحه 45 دقيقة فقط في اللقاء.

ويعكس هذا الطلب حجم المخاوف داخل النادي الكتالوني من فقدان لاعب أساسي آخر في فترة حاسمة من الموسم، خاصة أن الجهاز الفني يعتبر رافينيا عنصرا محوريا في المنظومة الهجومية، ولا يرغب في تكرار سيناريو الغياب المؤثر.

توقيت حرج في موسم برشلونة

تأتي هذه التطورات في وقت بالغ الحساسية لبرشلونة، الذي يتصدر الدوري الإسباني بفارق أربع نقاط عن غريمه ريال مدريد، ويستعد لمواجهة قوية أمام أتلتيكو مدريد في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا يوم 8 أبريل، على أن تقام مباراة الإياب في مدريد يوم 14 من الشهر ذاته.
وسط هذا الضغط التنافسي، يبدو أن برشلونة يفضل التحفظ الشديد في التعامل مع لاعبيه الدوليين، لتفادي أي خسائر جديدة قد تُربك حساباته في الأمتار الأخيرة من الموسم.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تعطيل الدراسة في المدارس

هل سيتم تعطيل الدراسة في المدارس الأربعاء والخميس بسبب الأمطار؟|توضيح عاجل الآن

هل الأربعاء والخميس إجازة للحكومة والقطاع الخاص بسبب السيول والأمطار الغزيرة؟

هل الأربعاء والخميس إجازة للحكومة والقطاع الخاص بسبب السيول والأمطار الغزيرة؟

التدخين

تحذير عاجل من وزارة الصحة عن نوع سجائر منتشر بالأسواق

مفاجأة كبرى خلال ساعات.. موعد رفع المرتبات وتطبيق الحد الأدنى للأجور الجديد 2026

مفاجأة كبرى خلال ساعات.. موعد رفع المرتبات وتطبيق الحد الأدنى للأجور الجديد 2026

وزير التربية والتعليم

بيان عاجل من التعليم لتوضيح حقيقة تعطيل الدراسة في المدارس الأربعاء والخميس

حقيقة تعطيل الدراسة الأربعاء والخميس

حقيقة تعطيل الدراسة الأربعاء والخميس في المدارس بسبب الأمطار .. التعليم توضح

حالة الطقس غداً

72 ساعة خطيرة.. هل غدا إجازة بسبب موجة الطقس العنيفة القادمة؟

امطار

بسبب أمطار الأحد .. ترحيل مواعيد امتحانات طلاب القاهرة إلى هذه الأيام

ترشيحاتنا

منتخب إسبانيا

أول تعليق من مدرب إسبانيا قبل مواجهة منتخب مصر وديا

مارك كوكوريلا

كوكوريلا يؤكد صعوبة مواجهة مصر ويتحدث عن مستقبله مع برشلونة

منتخب اسبانيا

15 معلومه عن المنتخب الاسباني قبل صدام الفراعنه في برشلونة

بالصور

الإيطالي الصاعد يكتب التاريخ: أنتونيللي أصغر متصدر لبطولة فورمولا-1

كيمي أنتونيللي
كيمي أنتونيللي
كيمي أنتونيللي

افصل الجهاز فورًا.. سبب خفي يضاعف فاتورة الكهرباء بدون ما تعرف

سبب خفي يضاعف فاتورة الكهرباء بدون ما تعرف
سبب خفي يضاعف فاتورة الكهرباء بدون ما تعرف
سبب خفي يضاعف فاتورة الكهرباء بدون ما تعرف

جسمك بيتلخبط فجأة.. ماذا يحدث لجسمك عند تقلب الطقس؟

«جسمك بيتلخبط فجأة».. ماذا يحدث لجسمك عند تقلب الطقس؟
«جسمك بيتلخبط فجأة».. ماذا يحدث لجسمك عند تقلب الطقس؟
«جسمك بيتلخبط فجأة».. ماذا يحدث لجسمك عند تقلب الطقس؟

أهالي شبرا يودعون فاطمة كشري في عزاءها مع غياب النجوم.. فيديو

فاطمة كشري
فاطمة كشري
فاطمة كشري

فيديو

نضال الشافعي

نضال الشافعي: استعنت بأفلام تسجيلية قبل تصوير مسلسل رأس الأفعى

عمر كمال ومحمود الليثي

بعد نجاحات سابقة.. محمود الليثي وعمر كمال يطرحان دويتو بشوات البلد .. فيديو

عبد الحليم حافظ

في ذكراه.. ماذا قال عبد الحليم حافظ عن محمود الخطيب

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

سيد الضبع

سيد الضبع يكتب: تشكيك بلا دليل.. كيف تحولت قرارات حماية الطلاب إلى مادة للشائعات؟

نورهان خفاجي محررة الطيران في صدى البلد

نورهان خفاجي تكتب: سماء النزاعات.. حين تبتلع السياسة أجنحة المعارض الدولية في المنطقة

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: حكاية نرجس ومأزق النهاية المعروفة

د. آية الهنداوي

د. آية الهنداوي تكتب: إذا سقطت إيران... زلزال سياسي يهز الشرق الأوسط

منى أحمد

منى أحمد تكتب: ماذا بعد

المزيد