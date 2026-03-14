لامين يامال يتصدر ومحمد صلاح يغيب.. تعرف على قائمة أفضل 10 أجنحة في العالم عام 2026

يظل مركز الجناح أحد أكثر المراكز إثارة وتأثيرًا في كرة القدم الحديثة إذ يعتمد عليه المدربون في صناعة الفارق الهجومي عبر السرعة والمهارة والقدرة على تسجيل الأهداف وصناعة الفرص ومع تطور أساليب اللعب أصبح دور الأجنحة أكثر حسمًا في تحديد مصير المباريات والبطولات.

وفي هذا الإطار كشفت شبكة PlanetFootball العالمية عن تصنيفها لأفضل عشرة لاعبين في مركز الجناح في العالم خلال عام 2026 في قائمة ضمت مجموعة من أبرز نجوم الأندية الأوروبية الكبرى يتقدمهم نجم برشلونة الشاب لامين يامال.

لامين يامال في الصدارة

اعتلى الإسباني الشاب لامين يامال لاعب برشلونة صدارة القائمة بعد موسم استثنائي مع النادي الكتالوني بعد ان قدم النجم البالغ من العمر 18 عامًا مستويات لافتة جعلته أحد أبرز المواهب في كرة القدم العالمية بعدما ساهم في تسجيل وصناعة 35 هدفًا هذا الموسم.

كما نجح يامال في تسجيل أول "هاتريك" في مسيرته إضافة إلى تخطي حاجز 100 مساهمة تهديفية بقميصي برشلونة والمنتخب الإسباني ليؤكد مكانته كأحد أبرز نجوم الجيل الجديد.

أوليس يواصل التألق مع بايرن ميونخ

وجاء في المركز الثاني الفرنسي مايكل أوليس جناح بايرن ميونخ الذي يقدم موسمًا قويًا مع العملاق البافاري مسهمًا في تصدر فريقه جدول الدوري الألماني إلى جانب دوره البارز في مشوار الفريق بدوري أبطال أوروبا.

ديمبيلي يحافظ على مكانته

أما المركز الثالث فكان من نصيب الفرنسي عثمان ديمبيلي لاعب باريس سان جيرمان والحاصل على جائزة الكرة الذهبية في الموسم الماضي. ورغم أن مستواه هذا الموسم لم يصل إلى ذروة تألقه السابقة فإنه ما يزال أحد أبرز نجوم الأجنحة عالميًا بعدما ساهم في 19 هدفًا مع الفريق الباريسي.

رافينيا وتأثيره المستمر مع برشلونة

حل البرازيلي رافينيا جناح برشلونة في المركز الرابع رغم معاناته من بعض الإصابات خلال الموسم الحالي. وعلى الرغم من غيابه عن عدد من المباريات يظل رافينيا عنصرا مؤثرا في منظومة المدرب الألماني هانز فليك حيث أسهم في 19 هدفًا حتى الآن.

كفاراتسخيليا.. المهارة الجورجية في باريس

المركز الخامس كان من نصيب الجورجي خفيتشا كفاراتسخيليا لاعب باريس سان جيرمان الذي يواصل إبهار الجماهير بمهاراته الاستثنائية وقدرته على صناعة الفارق في الثلث الهجومي بعدما ساهم في 18 هدفًا مع فريقه هذا الموسم.

فينيسيوس يعود للتألق

البرازيلي فينيسيوس جونيور جناح ريال مدريد احتل المركز السادس بعدما بدأ يستعيد مستواه تدريجيًا عقب فترة تراجع في الموسم الماضي. وقد نجح في تسجيل أهداف متتالية مؤخرًا ليصل إجمالي مساهماته التهديفية هذا الموسم إلى 24 هدفًا في مختلف البطولات.

لويس دياز يلمع في بايرن ميونخ

في المركز السابع جاء الكولومبي لويس دياز الذي يعيش فترة مميزة مع بايرن ميونخ بعد انتقاله من ليفربول. ويعد دياز من أكثر الأجنحة تأثيرًا هذا الموسم بعدما ساهم في 37 هدفًا وهو رقم لافت يعكس قيمته الهجومية.

سيمينيو يفرض نفسه مع مانشستر سيتي

المركز الثامن كان من نصيب الغاني أنطوان سيمينيو الذي خطف الأنظار خلال فترته مع بورنموث قبل انتقاله إلى مانشستر سيتي. وقدم اللاعب بداية قوية مع فريق المدرب بيب غوارديولا بعدما ساهم في 21 هدفًا خلال الموسم الحالي.

موهبة باريس الشابة

في المرتبة التاسعة جاء الفرنسي الشاب ديزيريه دويو لاعب باريس سان جيرمان والذي يعد من أبرز المواهب الصاعدة في الكرة الأوروبية رغم تأثر موسمه ببعض الإصابات إذ ساهم في 16 هدفًا مع الفريق.

ساكا يكمل القائمة

واختتم الإنجليزي بوكايو ساكا لاعب أرسنال القائمة في المركز العاشر بعدما مرّ بموسم متذبذب بسبب الإصابات لكنه يظل أحد أهم عناصر الفريق اللندني حيث شارك في 16 هدفًا هذا الموسم.

غياب محمد صلاح

وشهدت القائمة غياب النجم المصري محمد صلاح هداف ليفربول وأحد أبرز نجوم الدوري الإنجليزي في السنوات الأخيرة وذلك بسبب تراجع مستواه خلال الموسم الحالي مقارنة بالمواسم الماضية.

وتعكس هذه القائمة حجم المنافسة القوية بين نجوم الأجنحة في أوروبا في ظل بروز جيل جديد من اللاعبين القادرين على صناعة الفارق في أكبر البطولات.