بمشاركة ثلاث مصريين.. انطلاق منافسات نهائى بطولة أوبتاسيا للاسكواش

تنطلق اليوم، الأحد، منافسات الدور النهائي ببطولة أوبتاسيا، التي تقام في نادي ويمبلدون بإنجلترا خلال الفترة بين 24 إلى 29 مارس الجاري، بقيمة جوائز مادية تصل إلى 128 ألف دولار للرجال ومثلها للسيدات.

وتضمن مصر لقب السيدات حيث تلتقي المصريتان، هانيا الحمامي المصنفة الأولى عالمياً ونور الشربيني المصنفة الثانية، في المباراة النهائية للبطولة.

وفي منافسات الرجال يلتقي البطل المصري مصطفى عسل حامل لقب النسخة الماضية، والمصنف الأول عالمياً لرجال الاسكواش، مع نظيره البيروفي دييجو إلياس.

وشارك في البطولة 18 مصرياً، بواقع 5 لاعبين في منافسات الرجال، و13 لاعبة بمنافسات السيدات، جاءواكالتالي: مصطفى عسل، كريم الحمامي، يوسف إبراهيم، محمد أبو الغار، كريم عبد الجواد.

وفي منافسات السيدات: هانيا الحمامي، نور الشربيني، أمينة الريحاني، كنزي أيمن، نادين شاهين، هيا علي، هنا رمضان، نور هيكل، فريدة محمد، زينة ميكيوي، ندى عباس، نور أبو المكارم، مريم متولي.

ويحمل الثنائي المصري، مصطفى عسل المصنف الأول عالمياً للرجال، وهانيا الحمامي المصنفة الأولى للسيدات، لقب بطولة أوبتاسيا عن النسخة الماضية، ويشارك الثنائي أيضاً في النسخة المرتقبة للدفاع عن لقبهما.