الدفاع القطرية: نجحنا في التصدي لهجوم إيراني بالمسيرات

أعلنت وزارة الدفاع عن تعرض دولة قطر، اليوم الأحد، لهجوم بعدد من الطائرات المسيرة من إيران.

وأوضحت الوزارة، في بيان، أن القوات المسلحة القطرية نجحت في التصدي لجميع الطائرات المسيرة.



يذكر أن وزارة الخارجية القطرية، كانت قد أعلنت في 18 مارس الجاري الطلب من الملحقين العسكري والأمني بسفارة إيران مغادرة أراضي الدولة خلال مدة أقصاها 24 ساعة، على خلفية الاستهدافات الإيرانية المتكررة للأراضي القطرية.

وشددت الوزارة على أن استمرار الجانب الإيراني في هذا النهج العدائي سيقابل باتخاذ دولة قطر إجراءات إضافية، بما يضمن حماية سيادتها وأمنها ومصالحها الوطنية"، مؤكدة احتفاظها بحقها في اتخاذ ما يلزم من إجراءات لحماية وأمنها، بما يتوافق مع أحكام القانون الدولي.