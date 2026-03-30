«داخل عليا غرفة نومي وقلعني هدومي وصورني».. ماذا قالت طالبة أكتوبر في اعتداء عامل عليها؟

حررت طالبة مقيمة بدائرة قسم شرطة أول أكتوبر بلاغا يفيد بتضررها من شخص مجهول لقيامه بكسر باب الشقة محل سكنها وتهديدها بسلاح أبيض وإجبارها على خلع ملابسها وتصويرها وفراره هارباً.

بإجراء التحريات أمكن تحديد وضبط المشكو فى حقه (عامل توصيل طلبات – مقيم بمحافظة الشرقية) وبمواجهته أقر بإبتزازه المذكورة ، وتمكنه من مغافلتها وتصويرها عدة مقاطع فيديو بدون ملابس.

وحال علمها قامت بتحرير محضر ضده، ونفى قيامه بتهديدها بسلاح أبيض ، وتم بإرشاده ضبط هاتفه المحمول "يحتوى على مقاطع الفيديو المشار إليها"، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.