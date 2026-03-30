ردا على فيديو الدعاء.. الابنة: لم نترك والدتنا يومًا ونرفض اتهامات العقوق

خرجت هند، ابنة السيدة أمينة، للرد على الجدل الواسع الذي أثاره فيديو والدتها المتداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي، والذي ظهرت فيه وهي تدعو على أبنائها، مؤكدة أن الحقيقة تختلف عما تم تداوله.



وأوضحت هند، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "تفاصيل" المذاع عبر قناة صدى البلد 2، وتقدمه الإعلامية نهال طايل، أنه في حال كانت عاقة لوالدتها كما يُشاع، لكانت سعت وراء "التريند" عبر نشر فيديوهات وبث مباشر، وهو ما لم يحدث، على حد قولها.



وأكدت أن علاقتها بوالدتها قائمة على الاحترام، مضيفة: "إحنا مش هنحاسبها.. دي في الأول والآخر أمنا، واللي بيحاسب العباد هو ربنا"، مشددة على أنهم لم يتركوا والدتهم طوال السنوات الماضية، وأن جميع الأبناء كانوا بجانبها بشكل مستمر.

ووجهت رسالة مؤثرة لوالدتها، قالت فيها: "ربنا يخليكي لينا يا أمي، إنتي الخير والبركة مهما تعملي.. إنتي برضه أمنا"، لافتة إلى أن الخلافات التي كانت قائمة بين والدتها ووالدها تُعد أمورًا خاصة بهما، ولا يجب أن تنعكس على علاقة الأبناء بوالدتهم.



وأشارت هند إلى أنهم كانوا يتمنون مزيدًا من الحنان من والدتهم، مضيفة: "ما كناش عاوزين منك الجحود دا.. كنا عاوزين منك حنية أكتر"، في محاولة لتوضيح وجهة نظرهم وسط حالة الجدل الدائرة.