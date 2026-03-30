تعديل مواعيد مباريات شباب بلوزداد في الدوري الجزائري بسبب الحداد



قررت الجهات المنظمة لمسابقة الدوري الجزائري تعديل مواعيد مباريات شباب بلوزداد على خلفية إعلان حالة الحداد عقب وفاة رئيس الجمهورية الأسبق اليامين



ويأتي هذا القرار في إطار الحداد الرسمي الذي تشهده البلاد، مما استدعى إعادة جدولة عدد من المباريات المحلية، خاصة مع اقتراب مواجهة الفريق المرتقبة أمام الزمالك

.. تعديل مباريات شباب بلوزداد في الدوري الجزائري قبل مواجهة الزمالك

- مباراة أتليتيك بارادو ضد شباب بلوزداد ستقام الأربعاء 1 أبريل الساعه 4 مساء بتوقيت القاهرة بدلا من الاثنين 30 مارس

- مباراة شباب بلوزداد ضد ترجي مستغانم ستقام الأحد 5 أبريل الساعة 6:45 بتوقيت القاهرة بدلا من الجمعة 3 أبريل