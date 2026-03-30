بسبب خطبة فتاة.. مشاجرة بين سائق وميكانيكي بسلاح ناري في أوسيم

كشفت الأجهزة الأمنية ، ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعي، يظهر خلاله أحد الأشخاص مُمسكاً بسلاح نارى بالجيزة.



وبالفحص تبين عدم ورود بلاغات فى هذا الشأن، وأنه بتاريخ 24 / الجارى حدثت مشاجرة بدائرة مركز شرطة أوسيم بين طرف أول (سائق) طرف ثان (ميكانيكى) مقيمان بدائرة المركز، لخلافات بينهما حول خطبة إحدى الفتيات وقيام الأول بتهديد الثانى بالإيذاء والتلويح بالسلاح النارى الظاهر بمقطع الفيديو.

وأمكن ضبط طرفى المشاجرة، وبحوزة الطرف الأول (فرد خرطوش) الظاهر بمقطع الفيديو، وبمواجهتهما إعترفا بإرتكابهما الواقعة على النحو المشار إليه لذات الخلافات.

وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.