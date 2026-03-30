رصد إطلاق رشقة صاروخية إيرانية نحو النقب جنوبي إسرائيل

أفادت دانا أبو شمسية، مراسلة قناة "القاهرة الإخبارية" من القدس المحتلة، بأن جيش الاحتلال الإسرائيلي أعلن اعتراض صاروخ إيراني كان متجهًا نحو صحراء النقب جنوب البلاد، بعد تفعيل صفارات الإنذار، دون تسجيل إصابات أو أضرار وفق وسائل إعلام إسرائيلية.

وأوضحت أبو شمسية خلال رسالة على الهواء، أن التطور الأبرز تمثل في هجوم متزامن من إيران ولبنان عبر ثلاث رشقات صاروخية استهدفت شمال الأراضي المحتلة، خاصة حيفا وخليجها، حيث دوت صفارات الإنذار في عدة مناطق، مع تسجيل سقوط شظايا في 7 مواقع، بعضها ناجم عن صاروخ يحمل قنابل عنقودية، ما تسبب في انفجارات داخل مصنع ومحطة بتروكيماويات.

وأضافت أن فرق الإطفاء والإسعاف تعاملت مع حرائق اندلعت في مصفاة النفط بحيفا، واستغرقت جهود إخمادها وقتًا طويلًا، قبل السيطرة عليها، فيما سعت جهات رسمية إسرائيلية إلى طمأنة السكان، مؤكدة عدم وجود مخاوف من تسرب مواد كيميائية رغم استهداف منشآت وقود.

